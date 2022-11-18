. Михаил Боярский рассказал о своей эмиграции

Актер Михаил Боярский высказался о Родине. Артист полностью погружен в творчество. Он дал понять, что ни за что бы не покинул Родину. Михаил Боярский давно полюбился публике. Он снялся в десятках разных кинолент. Более того, по его стопам пошла дочка Елизавета. В этом году многие артисты покинули Россию — Алла Пугачева, Семен Слепаков, Рената Литвинова, Земфира и другие известные персоны. Многие их осуждают и называют предателями. В новом интервью Боярский впервые заговорил об артистах, которые сбежали из страны. Актер успевает работать, нянчить внуков и следить за ситуацией, которая происходит вокруг. Звезда фильмов «Д’Артаньян и три мушкетера», «Собака на сене», «Тарас Бульба» дал понять, что сам бы не уехал из страны, поэтому на эмиграцию коллег он старается не обращать внимания.«Это не моя ипостась, я не обращаю на это никакого внимания. Для меня самое главное — быть нужным… Оставаться здесь, с друзьями, и успевать делать свою работу качественно… Для меня город, страна — это самое дорогое, что есть. И я хочу быть ей полезным», — цитирует актера «Звезда». Дочка артиста Елизавета в последнее время не выходит в свет. Поклонники даже начали беспокоиться. Но она заверила, что просто погружена в работу. Она много времени потратила на репетицию новой постановки в родном Малом драматическом театре. Также актриса призналась, что много читает и слушает классическую музыку. Это ей помогает отвлечься от тревожных мыслей.