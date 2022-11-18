. Минюст признал иноагентом журналистку Ирину Шихман

Вадим Карасев

Минюст России включил в реестр физлиц-иноагентов журналистку Ирину Шихман

Минюст России включил в реестр физлиц-иноагентов журналистку и автора YouTube-канала «А поговорить?» Ирину Шихман. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Кроме того, физлицами-иноагентами признаны блогер Михаил Светов и рэпер Noize MC (настоящее имя — Иван Алексеев).

В обосновании их включения в список указано «осуществление политической деятельности», а в сведениях об иностранных источниках — Украина.

В прошлый раз Минюст пополнял список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, 28 октября. Тогда в него были включены генеральный директор телеканала «Дождь» (включен в реестр СМИ-иноагентов) Наталья Синдеева, журналисты телеканала Екатерина Котрикадзе и Владимир Роменский, а также адвокат Михаил Беньяш, политолог Тарас Березовец и YouTube-блогер Иван Яковина.