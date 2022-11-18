Минюст признал иноагентом журналистку Ирину Шихман
Минюст России включил в реестр физлиц-иноагентов журналистку и автора YouTube-канала «А поговорить?» Ирину Шихман. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Кроме того, физлицами-иноагентами признаны блогер Михаил Светов и рэпер Noize MC (настоящее имя — Иван Алексеев).
В обосновании их включения в список указано «осуществление политической деятельности», а в сведениях об иностранных источниках — Украина.
В прошлый раз Минюст пополнял список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, 28 октября. Тогда в него были включены генеральный директор телеканала «Дождь» (включен в реестр СМИ-иноагентов) Наталья Синдеева, журналисты телеканала Екатерина Котрикадзе и Владимир Роменский, а также адвокат Михаил Беньяш, политолог Тарас Березовец и YouTube-блогер Иван Яковина.