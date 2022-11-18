. Миро посмеялась над личной жизнью Светланы Ходченковой
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Миро посмеялась над личной жизнью Светланы Ходченковой

Миро посмеялась над личной жизнью Светланы Ходченковой
Скандальный блогер считает, что актриса Светлана Ходченкова не так молода, чтобы выбирать себе кавалеров. Лена Миро выложила всю подноготную и посмеялась над актрисой. Блогер Лена Миро рассказала публике, что 39-летняя актриса Светлана Ходченкова встречается с бизнесменом, который на пять лет ее моложе. Парень настроен серьезно — хочет позвать звезду замуж, а пока возит ее по Мальдивским островам и прочим курортам.
Лена Миро напомнила Светлане Ходченковой про ее завидный возраст и посоветовала не воротить носом от бойфренда, пусть и очень молодого. «Чего артистка мурыжит кавалера, непонятно. Может, ждет вариант получше? Девушка она, конечно, симпатичная, но вот-вот уже стукнет 40. Я считаю, что хватит уже ждать чего-то. Есть жених — выходи замуж. Возит в Париж или на Мальдивы? Ухаживает? Хочет жениться? Ну какого еще ты варианта ждешь, Свет?» — похихикала Лена Миро в своем ЖЖ.
# Шоу-бизнес Ходченкова Светлана
По материалам: z-aya

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