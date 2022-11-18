. Миро посмеялась над личной жизнью Светланы Ходченковой

Скандальный блогер считает, что актриса Светлана Ходченкова не так молода, чтобы выбирать себе кавалеров. Лена Миро выложила всю подноготную и посмеялась над актрисой. Блогер Лена Миро рассказала публике, что 39-летняя актриса Светлана Ходченкова встречается с бизнесменом, который на пять лет ее моложе. Парень настроен серьезно — хочет позвать звезду замуж, а пока возит ее по Мальдивским островам и прочим курортам.Лена Миро напомнила Светлане Ходченковой про ее завидный возраст и посоветовала не воротить носом от бойфренда, пусть и очень молодого. «Чего артистка мурыжит кавалера, непонятно. Может, ждет вариант получше? Девушка она, конечно, симпатичная, но вот-вот уже стукнет 40. Я считаю, что хватит уже ждать чего-то. Есть жених — выходи замуж. Возит в Париж или на Мальдивы? Ухаживает? Хочет жениться? Ну какого еще ты варианта ждешь, Свет?» — похихикала Лена Миро в своем ЖЖ.