. На госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий» в 2023 году добавят 9 млрд рублей

Согласно проекту федерального бюджета, на госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий» дополнительно выделят в 2023 году 9 миллиардов рублей. Об этом рассказал председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных на парламентских слушаниях «Об эффективности и доступности мер государственной поддержки для сельскохозяйственных товаропроизводителей», сообщили в пресс-службе палаты регионов.

В целом на госпрограммы в аграрном секторе в следующем году выделят почти 345 миллиардов рублей. По сравнению с прогнозируемыми расходами финансовая поддержка из бюджета увеличится на 40 миллиардов рублей (+13,1 процента), сообщил Двойных.

Сенатор перечислил свыше десятка проблем отрасли. По его словам, озабоченность вызывают такие вопросы, как низкий уровень доходности и высокая закредитованность сельхозтоваропроизводителей, уменьшение количества сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, рост цен на материально-технические ресурсы, в первую очередь на горюче-смазочные материалы, низкая обеспеченность сельхозтехникой и оборудованием, высокий уровень износа основных фондов в сельском хозяйстве, нехватка мелиорированных земель, эрозия, уплотнение и потеря плодородия почв, неэффективное использование земельных ресурсов.

Серьезной проблемой остается неразвитость транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности. Кроме того, сельское хозяйство и АПК в целом испытывают острую нехватку квалифицированных кадров. Сенатор подчеркнул, что решение перечисленных проблем напрямую зависит от объема и эффективности господдержки. «Безусловно, при реализации конкретных управленческих решений необходимо учитывать особенности каждого конкретного региона. Наша задача — совместно с Министерством сельского хозяйства России предложить рациональный механизм повышения эффективности освоения по наиболее важным направлениям развития сельского хозяйства», — сказал парламентарий.





Он обратил внимание на проблемы практического применения финансового законодательства, в частности, связанного с внесением изменений в статью 78 Бюджетного кодекса по вопросу предоставления субсидий юридическим лицам, работой в электронном бюджете, переходом сельхозтоваропроизводителей с единого сельскохозяйственного налога на общее налогообложение.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федарации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин отметил, что развитие современного сельского хозяйства определяется состоянием и эффективность двух его основных сфер — растениеводством и животноводством. «Можно объективно сказать, что животноводство является в настоящее время более технологической, науко- и инвестиционно- емкой отраслью аграрного сектора экономики. Именно в животноводстве, по оценкам экспертов, генерируется около 60 процентов объемов сельскохозяйственного производства», — сказал сенатор. Он добавил, что от качества и безопасности содержания, кормления и лечения животных зависит не только продовольственная безопасность страны, но и здоровье россиян.

При профильном Комитете Совфеда в этом году создана специальная рабочая группа по законодательному обеспечению отечественного производства лекарственных препаратов ветеринарного применения, кормов и кормовых добавок. Анализ показал, что производство ветеринарных препаратов не выделено в отдельную отрасль, до настоящего времени не определен федеральный орган исполнительной власти ответственный за организацию государственной политике в данной сфере.

Митин подчеркнул, что в условиях усиления санкционного давления вопросы поддержки отечественных производителей приобретают особую актуальность и требуют комплексного межведомственного согласования.

Член Комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ольга Епифанова предложила добавить в пункт рекомендаций, касающийся проработки возможности возмещения части затрат на приобретение кормов производителям, вопрос о предоставлении такой господдержки на постоянной основе.

По итогам парламентских слушаний будет подготовлен проект рекомендаций. Документ сформируют с учетом прозвучавших предложений и доработан профильным Комитетом Совета Федерации.



