. На Западе удивились объему ракетного арсенала России

Вадим Карасев

NYT: немногие западные чиновники имеют четкое представление о ракетном арсенале России

Объем ракетного арсенала России удивил западных и украинских чиновников, которые на протяжении месяцев утверждали, что российские запасы ракет якобы истощаются, однако при этом РФ продолжает регулярно наносить массированные ракетные удары на Украине. Об этом пишет New York Times.

Как заявил изданию бывший полковник корпуса морской пехоты США и старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан, лишь немногие западные чиновники имеют четкое представление о состоянии российского ракетного арсенала или точно знает, сколько осталось ракет.