Народные приметы, суеверия и запреты на 18 ноября 2022 года
В ноябре есть несколько народных праздников, которые имеют свои традиции, запреты и суеверия. По народному календарю 18 ноября 2022 года отмечается день Ионы. Православная церковь вспоминает святителя Иону, архиепископа Новгородского, игумена Отенской пустыни.
Народный праздник 18 ноября 2022 года
По традиции в день Иона девушки молят Бога о том, чтобы удачно выйти замуж, жить счастливо, просят послать им хороших мужей. Чтобы быстрее выйти замуж, они на заре выходили во двор и разбрасывали вокруг своих домов мелкие монетки и небольшие вещицы, сделанные своими руками.
«Мелочь рассыпаю, в свой дом женихов зазываю. Много монеток на земле, не будет отбоя от женихов мне», — приговаривали при этом девушки.
Также гадали на будущего мужа. Вечером садились у окна и тихо шептали:
«Суженый-ряженый, мимо окна проезжай».
Если через некоторое время около жилища проезжала карета или проходила шумная компания, муж будет зажиточным, если же никого не было, то и денег у будущего супруга тоже окажется негусто.
Приметы на 18 ноября 2022 года
- По народным приметам, если 18 ноября месяц в дымке — ненастье затянется.
- Молния — перед бурей.
- Тучи вниз опускаются — погода испортится.
- Снегопад — зима будет холодная и снежная.
- Иней на иве — зима окажется затяжная, а весна — поздняя.
- Снег на земле неровно ложится — к урожаю ржи.
- В ясный день северный ветер — к морозу.
Если под порогом обнаружился чужой веник — на одного из членов семьи кто-то навёл порчу. Если такой веник найден, нельзя трогать его голыми руками. Нужно предварительно надеть перчатки. В старину его сжигали, а пепел закапывали под сухим деревом.
Запреты дня
- Плохой день для важных дел. Нельзя принимать ответственные решения, начинать новую работу — все пойдет не по плану.
- Чтобы удачу нечистый не украл, в этот день нельзя ставить подпись под документами.
- Нельзя делать крупные покупки — они не будут радовать, долго не прослужат, в скором времени станут непригодными.
- Нельзя на улице подбирать монеты — к одиночеству.
- Нельзя заниматься уборкой в чужом доме — можно беды и невзгоды хозяев на себя перенять.