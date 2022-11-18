. Народные приметы, суеверия и запреты на 18 ноября 2022 года

В ноябре есть несколько народных праздников, которые имеют свои традиции, запреты и суеверия. По народному календарю 18 ноября 2022 года отмечается день Ионы. Православная церковь вспоминает святителя Иону, архиепископа Новгородского, игумена Отенской пустыни.

Народный праздник 18 ноября 2022 года

По традиции в день Иона девушки молят Бога о том, чтобы удачно выйти замуж, жить счастливо, просят послать им хороших мужей. Чтобы быстрее выйти замуж, они на заре выходили во двор и разбрасывали вокруг своих домов мелкие монетки и небольшие вещицы, сделанные своими руками.

«Мелочь рассыпаю, в свой дом женихов зазываю. Много монеток на земле, не будет отбоя от женихов мне», — приговаривали при этом девушки.





Также гадали на будущего мужа. Вечером садились у окна и тихо шептали:

«Суженый-ряженый, мимо окна проезжай».

Если через некоторое время около жилища проезжала карета или проходила шумная компания, муж будет зажиточным, если же никого не было, то и денег у будущего супруга тоже окажется негусто.

Приметы на 18 ноября 2022 года

По народным приметам, если 18 ноября месяц в дымке — ненастье затянется.

Молния — перед бурей.

Тучи вниз опускаются — погода испортится.

Снегопад — зима будет холодная и снежная.

Иней на иве — зима окажется затяжная, а весна — поздняя.

Снег на земле неровно ложится — к урожаю ржи.

В ясный день северный ветер — к морозу.

Если под порогом обнаружился чужой веник — на одного из членов семьи кто-то навёл порчу. Если такой веник найден, нельзя трогать его голыми руками. Нужно предварительно надеть перчатки. В старину его сжигали, а пепел закапывали под сухим деревом.

Запреты дня