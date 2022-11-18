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Названа дата открытия ГУМ-Катка на Красной площади

Названа дата открытия ГУМ-Катка на Красной площадиГУМ-Каток на Красной площади начнет работу 28 ноября

ГУМ-Каток и ГУМ-Ярмарка откроются на Красной Площади в Москве 28 ноября. Главная ледовая площадка страны будет работать ежедневно с десяти утра до одиннадцати вечера, первые четыре сеанса в будни можно будет посетить бесплатно. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Красная площадь, сверкающие огни ГУМа, новогодняя музыка и почти 6000 квадратных метров ровного льда прямо у стен Кремля. И этот лед не растает, даже если на улице "плюс": заморозку поддерживают 65 километров трубок с хладагентом. Лед выдерживает температуру до плюс десяти градусов, и каток может работать до конца февраля», — говорится в сообщении пресс-службы.

В будние дни взрослый билет будет стоить 600 рублей, а детский — 300 рублей. В праздничные и выходные дни его можно будет приобрести за 700 и 400 рублей соответственно.

Отмечается, что в этом сезоне ГУМ-Каток и ГУМ-Ярмарка оформят в стилистике Гжели. Подарки и сувениры, украшенные этой росписью, можно будет приобрести на ярмарке. Там же будут продаваться елочные игрушки, варежки, еда и напитки, а также товары русского народного промысла.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предложил жителям столицы определить формат празднования Нового года. Он отметил, что доходы, которые город может получить от проведения новогодних праздников, будут намного больше, чем экономия при отказе от их проведения. Вырученные планируется направить на поддержку специальной военной операции.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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