. Названа дата вступления в должность нового главреда «Комсомольской правды»
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Названа дата вступления в должность нового главреда «Комсомольской правды»

Названа дата вступления в должность нового главреда «Комсомольской правды»«Комсомольская правда» сообщила, что Олеся Носова станет главредом издания 22 ноября

«Комсомольская правда» назвала дату вступления в должность нового главного редактора и генерального директора издания Олеси Носовой, которая сейчас является временно исполняющей эти обязанности. На сайте KP.RU сообщается, что журналистка займет эти посты 22 ноября.

«Первый заместитель главного редактора, шеф-редактор и издатель сайта KP.RU Олеся Носова будет назначена главным редактором и генеральным директором "Комсомольской правды" 22 ноября 2022 года», — говорится в публикации. Отмечается, что такое решение вынес Совет директоров.

О том, что Носова станет главредом издания, в начале ноября заявила замгендиректора медиагруппы «Комсомольская правда» Анжелика Сулхаева. «Нет оснований в этом сомневаться», — высказалась она о грядущем назначении.

Носова стала временно исполняющей обязанности главреда и генерального директора «Комсомольской правды» 16 сентября. Предыдущий главред издания Владимир Сунгоркин умер 14 сентября.

Сунгоркин ушел из жизни в возрасте 68 лет в Приморье, куда он отправился в экспедицию. Причиной смерти стал инсульт.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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