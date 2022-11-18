. Названы самые идиотские пароли 2022 года

Специалисты рассказали, какие пароли взламывают за долю секунды. Новости об утечках личных данных россиян в сеть появляются регулярно. Сейчас ситуация обострилась из-за участившихся атак хакеров на российские сервисы и сайты. Что же делать, если вы знаете о взломе своих аккаунтов или подозреваете, что ваша личная информация уже стала достоянием общественности? Компания NordPass поделилась списком самых неудачных паролей для смартфонов, ноутбуков или Wi-Fi в 2022 году. Мошенники будут пользоваться этими комбинациями для взлома в первую очередь. Эти же пароли не только самые худшие, но и самые популярные. Несмотря на то, что рейтинг плохих паролей публикуют ежегодно, это никак не сказывается на сознательности пользователей, которые продолжают халатно относиться к собственной безопасности. Рейтинг популярных паролей 2022 года:password123456123456789guestqwerty1234567811111112345col123456123123По данным NordPass, аккаунт с таким паролем можно взломать менее чем за секунду. Только на подбор «col123456» уйдет 11 секунд. Если в сеть попал адрес электронной почты, лучше всего сразу изменить данные для входа, считают эксперты. Хотя это касается любых сервисов, к которым получили или могли получить доступ злоумышленники. Если в интернет утекли данные платежных карт, следует обратиться в свой банк, чтобы защитить финансы. Можно быстро изменить пин-код и другие пароли.