. Названы самые идиотские пароли 2022 года
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Названы самые идиотские пароли 2022 года

Названы самые идиотские пароли 2022 года
Специалисты рассказали, какие пароли взламывают за долю секунды. Новости об утечках личных данных россиян в сеть появляются регулярно. Сейчас ситуация обострилась из-за участившихся атак хакеров на российские сервисы и сайты. Что же делать, если вы знаете о взломе своих аккаунтов или подозреваете, что ваша личная информация уже стала достоянием общественности? Компания NordPass поделилась списком самых неудачных паролей для смартфонов, ноутбуков или Wi-Fi в 2022 году. Мошенники будут пользоваться этими комбинациями для взлома в первую очередь. Эти же пароли не только самые худшие, но и самые популярные. Несмотря на то, что рейтинг плохих паролей публикуют ежегодно, это никак не сказывается на сознательности пользователей, которые продолжают халатно относиться к собственной безопасности. Рейтинг популярных паролей 2022 года:

password



123456



123456789



guest



qwerty



12345678



111111



12345



col123456



123123

По данным NordPass, аккаунт с таким паролем можно взломать менее чем за секунду. Только на подбор «col123456» уйдет 11 секунд. Если в сеть попал адрес электронной почты, лучше всего сразу изменить данные для входа, считают эксперты. Хотя это касается любых сервисов, к которым получили или могли получить доступ злоумышленники. Если в интернет утекли данные платежных карт, следует обратиться в свой банк, чтобы защитить финансы. Можно быстро изменить пин-код и другие пароли.
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

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