. Никогда не пытайтесь худеть вместе с мужем — психологи

Перед празднованием Нового года мы, как правило, решаем распрощаться со всем старым и ненужным, в том числе и лишним весом. И не секрет, что чаще всего и мужчины, и женщины активно начинают худеть именно после зимних праздников. Причем многие женщины привлекают к похудению своих вторых половинок, таким образом обеспечивая себе дополнительную мотивацию: худеть вместе легче, можно поддерживать друг друга, не нужно готовить каждому отдельные блюда, отсюда и меньше возможностей «сорваться». Психологи рассказали, почему худеть вместе с мужем не стоит.

Почему не стоит худеть вместе с мужем

Не только физиология, но и психология мужчин и женщин кардинальным образом отличается. Следовательно, разнится их отношение к процессу похудения.





Не секрет, что многие мужчины считают себя красавцами с любым весом. Некоторые даже думают, что небольшое брюшко придает им солидности. В то же время стройная женщина начинает паниковать, если стрелка на весах показала лишние 200 г. Отсюда и отношение к похудению.

Мужчина начинает худеть, когда лишний вес влияет на здоровье: появляется одышка, храп, снижается потенция. При этом мужчины подходят к делу ответственно, доводя процесс похудения до конечного запланированного результата. Эмоций и, следовательно, срывов на диете у них гораздо меньше, а уж если мужчина решил посещать спортзал три раза в неделю, то никакой поход по магазинам не в силах изменить его решение.

Представительницы же слабого пола вечно недовольны собой, своим внешним видом и все время стремятся себя совершенствовать, четко не представляя своей конечной цели. Женщины постоянно «прыгают» с одной диеты на другую, нарушают режим, позволяют себе «совсем чуть-чуть шоколадки» или «маленький кусочек тортика», зачастую ошибочно думая, что дополнительные 30 минут на беговой дорожке не дадут калориям осесть в запасниках.

Почему женщина толстеет быстрее мужчины

Многие женщины, живущие с мужчинами, даже могут не заметить, что накладывают себе равные с ними порции. Возможно, это происходит по инерции, неосознанно, но итог один — вы съедаете наравне с вашим мужчиной. Будьте внимательны и никогда не теряйте бдительность.

У женщин жир откладывается, как правило, на боках, бедрах и животике, причем в нижней его части. У мужчин – тоже на животе, но вверху. Такое распределение жировой ткани – тоже следствие физиологии.

Жир у женщин – это своеобразная «подушка безопасности» для будущего малыша и «кладовая» питательных веществ для полноценного грудного вскармливания. Избавиться от жировых отложений в этих проблемных зонах очень трудно даже с помощью интенсивных физических нагрузок: каждый месяц женский организм готовится к продолжению рода, вновь и вновь запасая питательные вещества.

Жир на мужской фигуре локализуется, как уже говорилось, в верхней части живота, так, чтобы он не мешал физической активности. При этом мужчине гораздо легче избавиться от «пивного животика», чем женщине от «подушки безопасности». Если мужчина регулярно занимается спортом, качает пресс, то вожделенные «кубики» будут видны уже через непродолжительное время.