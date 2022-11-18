. Николай Валуев был срочно госпитализирован

Как сообщает пресса боксер и политик Николай Валуев попал в больницу. Появилась новость о госпитализации спортсмена и политика Николая Валуева. Сейчас он находится в одной из клиник столицы. По сообщению источника, вчера Валуев пожаловался на боль в ноге. Прибывший к нему домой врач настоял на госпитализации. Позже о текущем состоянии 49-летнего Николая в беседе с Shot рассказал его помощник, отметив, что с политиком все в порядке. «Николай Сергеевич прыгает, пляшет. Вчера допоздна был в Государственной думе. Никто ему ноги не ломал и в больницу его никто не клал. Он жив, здоров, улыбается и ходит на двух ногах. Сейчас он находится дома», — подчеркнул представитель депутата Госдумы «112».Напомним, несколько лет назад Валуев, чей рост, согласно официальным данным, достигает 2,13 метра, откровенно рассказывал о своей болезни. Спортсмен признался, что его аномальное телосложение — результат неправильной работы гипофиза. «Скажем так, у гипофиза есть небольшая орехообразная опухоль, доброкачественная. Зло ее в том, что она давит на гипофиз и происходит вырабатывание гормона роста. В результате, человек вырастает не пропорциональным. Могут быть толстые пальцы, слишком большая голова. Впоследствии проблема может привести к летальному исходу. Ну, может не во всех случаях, но к досрочному выходу в утиль точно. То есть отказывают почки, происходит разгерметизация сердечных клапанов. Когда я об этом узнал, решил делать операции. В итоге их было несколько», — рассказывал он в передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. Ради собственного здоровья Николай решил завершить карьеру боксера. «Я понял, какой это был риск только тогда, когда врачи мне все рассказали. Когда мне туда залезли, сделали операцию. У меня на тот момент уже была семья, двое детей. А до этого я же ничего не знал, просто жил с этим», — делился Валуев.