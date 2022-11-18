. Новая вакцина может продлить жизнь пациентам с глиобластомой
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Новая вакцина может продлить жизнь пациентам с глиобластомой

Новая вакцина может продлить жизнь пациентам с глиобластомой

Согласно результатам клинического испытания, первая в мире вакцина для лечения смертельных опухолей головного мозга потенциально может дать пациентам дополнительные годы жизни.

Глиобластома считается самой опасной разновидностью опухолей мозга. Она отличается высокой устойчивостью к химиотерапии и радиационному облучению и большим риском рецедивов. Лечение глиобластомы особенно осложняется тем, что мозг отделен от остального организма гематоэнцефалическим барьером — особым биохимическим механизмом, который не позволяет проникать в него различным опасным веществам, но также препятствует проникновению лекарств.

В восьмилетнем испытании участвовал 331 пациент. Вакцину DCVax получили 232 участника, а 99 — плацебо. Всем пациентам была проведена операция с последующей лучевой терапией и химиотерапией, чтобы удалить как можно большую часть опухоли, что является стандартным лечением глиобластомы.

Исследователи, проводившие испытания, обнаружили, что пациенты с недавно диагностированным заболеванием, получившие вакцину, выживали в среднем 19,3 месяца по сравнению с 16,5 месяца у тех, кто получил плацебо. Участники с рецидивирующей глиобластомой, у которых был DCVax, жили в среднем 13,2 месяца после его получения, по сравнению с 7,8 месяца у тех, кто этого не делал. В целом 13 % людей, получивших его, прожили не менее пяти лет после постановки диагноза, в то время как только в контрольной группе такого результата достигли лишь 5,7 %. Один из пациентов, получивших DCVax, всё еще жив спустя семь лет после перенесенного заболевания.

«Вакцина работает, стимулируя собственную иммунную систему пациента на борьбу с опухолью, — говорит профессор Кейюмарс Ашкан (Keyoumars Ashkan), нейрохирург из больницы Королевского колледжа в Лондоне, который был главным европейским исследователем в этом клиническом испытании. — Вакцина производится путем объединения белков собственной опухоли пациента с его лейкоцитами. Это обучает лейкоциты распознавать опухоль. Когда вводится вакцина, эти обученные лейкоциты помогают остальной иммунной системе пациента опознавать опухоль как нечто, с чем ей нужно бороться и что нужно уничтожать. Почти как дрессировка собаки-ищейки».

Результаты опубликовал Journal of the American Medical Association Oncology.

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По материалам: polit.ru

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