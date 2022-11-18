. Оборонную стратегию НАТО сравнили с поведением пьяных подружек невесты
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Оборонную стратегию НАТО сравнили с поведением пьяных подружек невесты

Оборонную стратегию НАТО сравнили с поведением пьяных подружек невесты

Оборонную стратегию НАТО сравнили с поведением пьяных подружек невестыВедущий CBS Колберт назвал оборонную стратегию НАТО поведением пьяных подружек невесты

Ведущий программы The Late Show на американском телеканале CBS Стивен Колберт назвал оборонную стратегию НАТО похожей на поведение пьяных подружек невесты после случая с падением ракеты в Польше. Об этом сообщает РИА Новости.

Ведущий CBS заметил, что, согласно пятой статье устава НАТО, нападение на одного из членов расценивается как нападение на весь блок. При этом он отметил, что упавшая ракета принадлежит ПВО Украины, однако во время заявления альянса о возможности рассмотрения применения данной статьи об этом никто не знал.

«Получается, оборонная стратегия НАТО почти как у пьяных подружек невесты: "Что ты сказал про Рошель? Ох, погоди, сейчас я сниму свои серьги и наваляю тебе», — пошутил над сложившейся ситуацией Колберт.

О падении двух ракет в Польше стало известно 15 ноября. Об этом сообщили в польских средствах массовой информации. Удар ракет пришелся на Люблинское воеводство, на границе с Украиной.

Также в СМИ сообщалось о двух погибших в результате происшествия. Ими оказались 60-летний тракторист Богдан Чупек и 62-летний Богуслав Вос, работавший бригадиром на зерновом складе.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Венгрия объяснила отказ от поддержки общего кредита ЕС для Украины
Венгрия объяснила отказ от поддержки общего кредита ЕС для Украины
Авторы Evil West объяснили, почему на Xbox Series S в игре будет только 30 FPS
Авторы Evil West объяснили, почему на Xbox Series S в игре будет
По книге «Атлант расправил плечи» снимут сериал
По книге «Атлант расправил плечи» снимут сериал
Оборонную стратегию НАТО сравнили с поведением пьяных подружек невесты
Оборонную стратегию НАТО сравнили с поведением пьяных подружек невесты
Как стрижка способна полностью изменить жизнь: самые стильные и эффектные варианты
Как стрижка способна полностью изменить жизнь: самые стильные и
Глюкоза показала свои огромные трусы
Глюкоза показала свои огромные трусы
Ольга Будина рассказала о сбежавших Литвиновой и Хаматовой
Ольга Будина рассказала о сбежавших Литвиновой и Хаматовой
Названа дата вступления в должность нового главреда «Комсомольской правды»
Названа дата вступления в должность нового главреда «Комсомольской
«Наногусли» помогут настроить оптоакустический томограф
«Наногусли» помогут настроить оптоакустический томограф
"Он сильно ослаб": звезда "Кривого зеркала" Александр Пономаренко заболел раком
"Он сильно ослаб": звезда "Кривого зеркала"
Военкор рассказал о гибели отца Суровикина
Военкор рассказал о гибели отца Суровикина
Неуловимая и массивная воровка
Неуловимая и массивная воровка

Топ на сегодня

В СПЧ заявили о недоверии к вердикту суда по MH17
В СПЧ заявили о недоверии к вердикту суда по MH17
Эксперты высоко оценили политику Собянина в условиях СВО и новой экономической реальности
Эксперты высоко оценили политику Собянина в условиях СВО и новой
Дмитрий Нагиев объяснил, когда вернется на Первый канал
Дмитрий Нагиев объяснил, когда вернется на Первый канал
Светлана Ходченкова закрутила роман с молодым бизнесменом
Светлана Ходченкова закрутила роман с молодым бизнесменом
В США назвали угрозу для будущего Украины
В США назвали угрозу для будущего Украины

Еще по теме

НАТО приняло новую стратегию по Военно-воздушным силам
Столтенберг: Ракеты КНДР могут достичь Европы
Стивен Колберт высмеял Трампа за глоток воды
Пьяные солдаты НАТО устроили драку в литовском баре