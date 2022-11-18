. Оборонную стратегию НАТО сравнили с поведением пьяных подружек невесты

Вадим Карасев

Ведущий CBS Колберт назвал оборонную стратегию НАТО поведением пьяных подружек невесты

Ведущий программы The Late Show на американском телеканале CBS Стивен Колберт назвал оборонную стратегию НАТО похожей на поведение пьяных подружек невесты после случая с падением ракеты в Польше. Об этом сообщает РИА Новости.

Ведущий CBS заметил, что, согласно пятой статье устава НАТО, нападение на одного из членов расценивается как нападение на весь блок. При этом он отметил, что упавшая ракета принадлежит ПВО Украины, однако во время заявления альянса о возможности рассмотрения применения данной статьи об этом никто не знал.

«Получается, оборонная стратегия НАТО почти как у пьяных подружек невесты: "Что ты сказал про Рошель? Ох, погоди, сейчас я сниму свои серьги и наваляю тебе», — пошутил над сложившейся ситуацией Колберт.

О падении двух ракет в Польше стало известно 15 ноября. Об этом сообщили в польских средствах массовой информации. Удар ракет пришелся на Люблинское воеводство, на границе с Украиной.

Также в СМИ сообщалось о двух погибших в результате происшествия. Ими оказались 60-летний тракторист Богдан Чупек и 62-летний Богуслав Вос, работавший бригадиром на зерновом складе.

