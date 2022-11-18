. Ольга Будина рассказала о сбежавших Литвиновой и Хаматовой

Актриса Ольга Будина рассказала, что чувствует к сбежавшим артистам. В прошлом актриса играла вместе с Ренатой Литвиновой в кинопроекте «Таежный роман». Так получилось, что со временем пути сериальных подруг разошлись и, похоже, на долгое время. Несколько месяцев назад Литвинова предпочла покинуть Россию и перебралась в Париж. Что касается Будиной, то она выбрала для жизни Москву и не планирует никуда уезжать. При этом Ольга не собирается критиковать Ренату. «Она всегда дистанцировалась. Отношусь к ней как к творческой личности с безусловным уважением. Не могу ничего сказать о ней плохого от слова совсем. Как мне ее отъезд в Париж? Никак. По одной просто причине: не являюсь поклонницей фильмов Ренаты Литвиновой. Я же имею право на это как личность. Я не тот человек, который смотрит такое кино», — призналась 47-летняя Ольга Будина в шоу «Эмпатия Манучи» на YouTube.К слову, Ольга довольно спокойно относится к коллегам, уехавшим за границу. «Если это профессиональный человек, то мне жалко, что он стал отстаивать нежизнеспособные идеи. Мне жалко, потому что уехали профессионалы, умные ребята», — отметила она. Напомним, не так давно Будина резко высказалась в адрес Чулпан Хаматовой, оборвавшей связи с родной Россией пользу Латвии. Артистка считает, что Хаматовой, нелестно высказывавшейся против РФ, придется горько расплачиваться за свои поступки. «Очень болезненная для меня тема — мои коллеги, которых я, безусловно, как профессионалов глубоко уважаю. Мы с Чулпан — прямая противоположность друг другу и всегда находились в разных окопах. Она ведь не просто уехала, а публично оскорбила наш народ и те награды, которые получила от своей страны, она растоптала всю доброту и всю ту щедрость, с которой ее одаривали любовью зрители. Она просто помножила всех на ноль», — сетовала звезда «Таежного романа» в интервью «Собеседнику».