. Ольга Будина жестко высказалась о сбежавших звездах

Актриса Ольга Будина считает, что таких звезд нельзя оставлять без наказания. Артистка дала интервью Вячеславу Манучарову. В числе прочего 47-летняя актриса высказалась о коллегах по шоу-бизнесу, которые отказались поддержать Россию в сложное время и сбежали за границу. Звезда отметила, что многие артисты согласны с ее мнением. «Мы относимся к ним как к предателям. Они предатели, потому что они не просто уехали, они громко хлопнули дверью. Они оказались на противоположной стороне», — высказалась Ольга.Будина подчеркнула, что публичные люди не имеют права критиковать родину, поскольку они способны влиять на мировоззрение тысяч своих поклонников. «Их позиция не выдерживает никакой критики. Я считаю, что этих людей нельзя допускать дальше в общественное пространство. Должно быть какое-то наказание. Если ты не оправдал надежды, обманул людей, которые в тебя верили», — подытожила актриса. Напомним, самым громким стал отъезд за границу Аллы Пугачевой. Певица с мужем и детьми перебралась в Израиль. Недавно она выставила на продажу свой подмосковный особняк. Элитную недвижимость оценили в миллиард рублей.