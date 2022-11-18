"Он сильно ослаб": звезда "Кривого зеркала" Александр Пономаренко заболел раком
Дуэт братьев Пономаренко отлично знаком российскому зрителю. Многие запомнили артистов по их выступлениям в программе "Кривое зеркало". Как выяснилось, Александр вынужден приостановить работу из-за борьбы с раком.
О жуткой болезни брата откровенно рассказал Валерий Пономаренко в эфире передачи "Малахов". По его словам, Александру в настоящее время на самом деле очень плохо.
Несмотря на все, Александр держится молодцом. Пономаренко делает все возможное, чтобы поправиться.
Пока что его брату Валерию приходится выходить на сцену в одиночестве - или же при поддержке коллег.
Александр Пономаренко больше не может выступать
Во Ржеве Валерия Пономаренко поддержал Николай Бандурин, поскольку его брат Александр не может выстоять двухчасовое шоу.
Конкретный диагноз Александра Пономаренко журналистам выяснить пока не удалось, как и узнать подробности лечения комика.