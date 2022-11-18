. "Он сильно ослаб": звезда "Кривого зеркала" Александр Пономаренко заболел раком

Вадим Карасев

Дуэт братьев Пономаренко отлично знаком российскому зрителю. Многие запомнили артистов по их выступлениям в программе "Кривое зеркало". Как выяснилось, Александр вынужден приостановить работу из-за борьбы с раком.

О жуткой болезни брата откровенно рассказал Валерий Пономаренко в эфире передачи "Малахов". По его словам, Александру в настоящее время на самом деле очень плохо.

Саша очень болен сейчас. Когда он выйдет на эстраду – это вопрос. Он сильно ослаб… Главная задача — гемоглобинчик поднять. Концерт закончится, я сразу на вокзал и в горы, где он реабилитируется.



Братья Пономаренко

Несмотря на все, Александр держится молодцом. Пономаренко делает все возможное, чтобы поправиться.

Пока что его брату Валерию приходится выходить на сцену в одиночестве - или же при поддержке коллег.

Александр Пономаренко больше не может выступать

Во Ржеве Валерия Пономаренко поддержал Николай Бандурин, поскольку его брат Александр не может выстоять двухчасовое шоу.



У Саши онкология. Он сам об этом не хочет никому говорить. Но он в таком состоянии, когда ему нужно помогать. Валера мне позвонил и сказал: как отменять зал? А я сразу после поезда и приехал.[b]

Братья Пономаренко

Конкретный диагноз Александра Пономаренко журналистам выяснить пока не удалось, как и узнать подробности лечения комика.

Братья Пономаренко