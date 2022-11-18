Чтобы не испортить водку, каждый должен знать, как правильно ее хранить в дома и какая температура ей больше подходит. Многие не знают, нужно ли ставить напиток в морозилку либо в холодильник, но часто так делают.

Основные правила хранения водки в домашних условиях

Покупая бутылку водки, ей нужно создать благоприятные условия для хранения, а именно:

чтобы на нее не попадали прямые лучи солнца;

чтобы температура была от +5 С до +20 С;

влажность воздуха в помещении не должна превышать 85%.





Самой удачной тарой для этого напитка является стекло, потому что оно не вступает со спиртом в реакцию. Не рекомендуется хранить водку в пластиковой емкости, потому что вступая в реакцию, пластик может начать «отдавать» токсины. После этого напиток приобретет неприятный вкус и аромат, а порой и вовсе может испортиться.

Рекомендуется хранить алкогольный напиток в вертикальном положении, а не в горизонтальном. Если содержимое бутылки будет контактировать с крышкой, то впитает в себя синтетические вещества, которые могут изменить вкусовые качества напитка.

Мало кто знает о том, что водка бывает особой и простой. Простая водка содержит в своем составе воду и спирт, поэтому данный напиток может сохраняться длительный период времени. Особая водка содержит много разных добавок, которые сокращают срок ее годности. На таком напитке всегда будет указан срок годности и конечная дата, когда нужно ее употребить.

Оптимальным сроком хранения водки считается 5 лет, даже если это люксовая водка. Большинство брендов рекомендуют употребить напиток в течение 2 лет. Что касается настоек на водке, то их желательно выпить в течение полугода. Если сроки будут превышены, напиток станет опасным и может нанести вред здоровью.





Как хранить открытую водку

После откупоривания бутылки водку разрешается хранить только в течение трех месяцев. Рядом с этой жидкостью не должно быть ничего, что может выделять резкий запах, потому что напиток обязательно его впитает.

Многие считают, что если хранить напиток в холодильнике, то можно значительно продлить его срок годности, но это вовсе не так. Если герметичность тары нарушена, то никакой холодильник не поможет увеличить сроки. Спиртовые пары понемногу начинают выходить, а качество и вкус водки сильно снижаются.

После того как бутылку открыли, выпить водку необходимо в течение трех месяцев. Что касается настойки из водки, то после открытия бутылки ее желательно выпить в течение месяца.





Каждый сам вправе решать, где ему лучше хранить алкогольный напиток, но важно соблюдать все условия. В морозильную камеру не рекомендуется класть напиток, потому что он может замерзнуть и начать кристаллизоваться. Все это приведет к появлению на дне бутылки осадка и тогда продукт будет непригоден к употреблению. В морозилку водку можно класть только на некоторое время, чтобы как можно быстрее охладить напиток перед подачей к столу.