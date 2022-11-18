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Пять практических советов, как ухаживать за волосами в морозы

Пять практических советов, как ухаживать за волосами в морозы

Уже началась холодная пора, которая останется с нами до весны. Низкие температуры, влажность и другие атмосферные условия, помимо ухудшения самочувствия, могут также плохо сказаться и на состоянии волос. Именно поэтому стоит ознакомиться с практическими советами, как ухаживать за волосами в морозы, чтобы сохранить их привлекательный и здоровый вид.

Как ухаживать за волосами в морозы

Каждый раз, когда вы выходите на улицу, ваши волосы подвергаются холоду, а любой головной убор дополнительно усугубляет их пушистость и электризацию. Чтобы волосы не стали сухими и ломкими из-за неблагоприятного влияния низких температур, стоит изучить ценные советы, которые помогут сохранить их здоровье и привлекательный вид.

Всегда сушить волосы


В период низких температур категорически запрещается выходить на улицу с волосами, которые не полностью высохли после мытья. Важно, чтобы они были тщательно просушены феном, у которого, желательно, есть функция ионизации — это уменьшит их статику. Таким образом, волосы будут меньше электризоваться, у них будет меньше шансов переохладиться и превратиться в “солому”.

Интенсивное увлажнение и питание

Ни для кого не секрет, что в холодный период времени за локонами следует интенсивно ухаживать. Средства следует подбирать индивидуально в зависимости от вашего типа волос, чтобы они содержали натуральные увлажняющие и питательные вещества. Также нужно обращать внимание на то, чтобы на упаковке дополнительно было указано «с защитой от холода».


Если под рукой такого средства не оказалось, отличным вариантом также послужит масло, которое будет питать волоски и защищать их от неблагоприятного влияния атмосферных явлений.

Носить головной убор

Наверное, все знают, что голову нужно держать в тепле. Это не только поможет предотвратить заболевания, но и сохранить кожу и волосы здоровыми. В противном случае кожный покров может переохладиться, появится перхоть или волосы станут более жирными. У каждого человека может быть своя реакция на изменение температуры.

Кроме того, нельзя выставлять пряди на мороз — это приведет к их обморожению, и буквально на следующий или второй день после этого волосы станут сухими и ломкими.

Использовать расческу из дерева


Если при расчесывании волос использовать деревянный гребешок, можно избежать их электризации. Кроме того, такая расческа будет бережно прочесывать пряди, а процедура станет более приятной и легкой.

Перейти на здоровое питание и употреблять много жидкости

Состояние волос напрямую зависит от того, чем и как человек питается, а также какой ведет образ жизни. Чтобы волосы имели здоровый и привлекательный вид, следует позаботиться о здоровом и сбалансированном питании, а также исключить вредные привычки.


При желании можно употреблять специальные витамины для волос. Они оказывают благоприятное влияние на кожу головы, пряди и в целом укрепляют иммунитет. Однако прежде чем принимать такое решение, обязательно следует проконсультироваться со специалистом.

# Общество Для женщин
По материалам: rsute

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