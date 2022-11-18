. Пять способов способов призвать поколения предков на помощь в сложной ситуации

Во все непростые времена каждому из нас необходим ресурс для адекватного реагирования на происходящее. Мало кто знает, что «достать» этот ресурс можно при помощи магии. Экстрасенсы назвали 5 способов призвать поколения предков на помощь в сложной ситуации и защиту семьи.

Как защитить себя и свою семью

1. Помнить и знать историю своих предков

Нас морально и психически поддерживают факты о том, как переживали непростые времена наши бабушки, дедушки, прабабушки и прадедушки, дети войны и фронтовики. У каждого в российской семье есть такая история.

Призывайте свой разум к этим воспоминаниям и осознавайте, что если эти люди пережили страшнейшее время, а это совсем не сравнимо с тем, что происходит сейчас, то и вы это переживете. Воспоминания об этом, уважение к жизни этих людей, уже даст опору и бодрость духа.

Помните: все, что касается родовой системы, есть в нашем бессознательным — как страх происходящего, так и опыт позитивных переживаний, которые помогли справиться со страхом .





2. Замечать знаки Вселенной

Обращайте внимание на то, каким образом пространство с вами «разговаривает». В такие периоды у каждого человека обостряется интуиция и восприимчивость.

Если это какие-то сны, в которых вы чувствуете тревогу или опасность, то знайте, что нужно в реальности принимать какие-то адекватные действия и быть осторожными. Подсознание не способно общаться мыслями с сознанием напрямую, не способно напрямую что-то сказать.

Но если ваши предки переживали похожие ситуации, и вы начинаете видеть сны, где вас предупреждают об угрозе, пусть даже не явно, прислушайтесь, это и есть защита! Ваше бессознательное пытается подать вам сигнал.

3. Сохранять спокойствие

Очень важный момент — адекватное реагирование жен, матерей, сестер и других близких. Порой своим неадекватным поведением и страхами вы можете деморализовать веру человека. Если вы чувствуете тревогу, у вас паника, вы не можете принять адекватное решение, не обязательно обращаться к силе предков. Пойдите хотя бы минимум к психологу и приведите себя в равновесие.

Помните, что ваша тревога только усугубляет ситуацию. Найдите удобный способ возвращать себя в ресурс. Для кого-то это молитва в церкви или дома, а также есть специальные родовые молитвы.

4. Давать защиту через молитву

Если ваши предки были верующими, то сила религиозного эгрегора (энергетического пространства, информационно наполненного последователями определенной религии) уже является защитой.

Молитва — это обращение к высшим силам, вы будете давать дополнительную защиту человеку, за которого молитесь, призывая силу предков и Бога. Даже если вы не являлись приверженцем церкви, но в роду были православные предки или представители другой религии, значит, в вашем геноме есть опыт, как молитва помогает.

5. Обратиться к предкам через медитацию

Научите себя и своих близких делать одну очень простую и ресурсную медитацию. Лучшее время — утром или вечером. Если вы будете делать это перед тем, как заснуть, то сможете получать в снах ответы на беспокоящие вопросы (читайте также: Как находить в своих снах подсказки и использовать их в реальной жизни).

Садитесь и 5 минут дышите глубоко. Можно положить руку на живот, чтобы вы чувствовали, как вдох проходит до живота.

Начните выстраивать у себя за спиной всех своих умерших предков: с левой стороны — маминых, с правой — папиных. Например, если ваши родители умерли, вы начинаете с мамы и папы. И продолжаете далее. Вам не обязательно знать их по именам, можете построить тех, кого помните, а потом — поколениями: пятое, шестое, седьмое.

Обратитесь к ним. Поприветствуйте и расскажите, что у вас сложная ситуация, например, ваш супруг в опасности. Попросите помощи и защиты.

Наблюдайте за реакциями своего тела в процессе работы. Сравните свое состояние до и после нее. Когда вы будете говорить, у вас могут политься слезы или, наоборот, вы почувствуете прилив сил.

Поблагодарите своих предков и спокойно отпустите их, а затем выходите из медитации.

Эта медитация — подручное средство для обращения к внутреннему бессознательному, к тому самому информационному родовому полю, с которым мы все связаны. И для этого не нужно никаких специальных практик, ритуалов или спиритических сеансов.