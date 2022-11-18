. По книге «Атлант расправил плечи» снимут сериал

Вадим Карасев

По книге Айн Рэнд «Атлант расправил плечи» снимут сериал для сервиса Dailywire+

Медиакомпания The Daily Wire приобрела права на книгу Айн Рэнд «Атлант расправил плечи», чтобы снять по ней сериал-адаптацию. Об этом сообщает Deadline.

Генеральный директор Джереми Боринг подтвердил заключение сделки и заявил, что проект будут снимать для стримингового сервиса Dailywire+. Дата премьеры пока не объявлена.

Антиутопия «Атлант расправил плечи» была впервые опубликована в 1967 году. Она изображает Соединенные Штаты, в которых частный бизнес страдает от все более обременительных законов. Исполнительный вице-президент крупнейшей железнодорожной компании Дагни Таггерт и ее любовник, сталелитейный магнат Хэнк Риарден, обнаруживают, что загадочная фигура по имени Джон Голт убеждает других руководителей бизнеса отказаться от своих компаний.

Американская писательница Айн Рэнд считает «Атлант расправил плечи» своим главным произведением. В 2020 году роман вошел в список самых популярных книг десятилетия.