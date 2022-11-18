После тет-а-тет у Барзикова могут появиться серьёзные проблемы
Сегодня, 19:00 Вадим Карасев
Чем больше Иван Барзиков пытается выкрутиться из сложившейся ситуации и оправдать свою ложь, тем сильнее он себя «закапывает», особенно во время тет-а-тет с Ксенией Бородиной. Во время эфиров Иван Барзиков лихорадочно пытается оправдать собственное поведение, однако он не понимает, к чему приводят заявления, которые он делает. Во время очередного диалога с Ксенией Бородиной Ваня однозначно переборщил, отказываясь от Маргариты Куксенко. И после очередных откровений на Дом-2 у него могут появиться серьезные проблемы.
Сперва мужчина прямо под камерами заявил, что их брак фиктивный, тем самым признаваясь в нарушении закона. Далее он сообщил, что последний раз спал с Марго ещё 9 лет назад. Однако сейчас девушке всего 24. То есть, на тот момент ей было лишь 15 лет, что в очередной раз противоречит закону.
Нет ничего удивительного в том, что Марго Куксенко начала возмущаться из-за подобных заявлений, ведь Барзиков позорит не только себя и Бухынбалтэ, но и саму Риту. Интересно, раскроет ли она новые подробности и очередную ложь Вани? Всё же, они однозначно встречались до того, как он пришёл на проект, что может подтвердить Полина Гельцер, живущая на тот момент во Владивостоке.
По материалам: life-dom2