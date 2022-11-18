. После тет-а-тет у Барзикова могут появиться серьёзные проблемы
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

После тет-а-тет у Барзикова могут появиться серьёзные проблемы

После тет-а-тет у Барзикова могут появиться серьёзные проблемы
Чем больше Иван Барзиков пытается выкрутиться из сложившейся ситуации и оправдать свою ложь, тем сильнее он себя «закапывает», особенно во время тет-а-тет с Ксенией Бородиной. Во время эфиров Иван Барзиков лихорадочно пытается оправдать собственное поведение, однако он не понимает, к чему приводят заявления, которые он делает. Во время очередного диалога с Ксенией Бородиной Ваня однозначно переборщил, отказываясь от Маргариты Куксенко. И после очередных откровений на Дом-2 у него могут появиться серьезные проблемы.

Сперва мужчина прямо под камерами заявил, что их брак фиктивный, тем самым признаваясь в нарушении закона. Далее он сообщил, что последний раз спал с Марго ещё 9 лет назад. Однако сейчас девушке всего 24. То есть, на тот момент ей было лишь 15 лет, что в очередной раз противоречит закону.
Нет ничего удивительного в том, что Марго Куксенко начала возмущаться из-за подобных заявлений, ведь Барзиков позорит не только себя и Бухынбалтэ, но и саму Риту. Интересно, раскроет ли она новые подробности и очередную ложь Вани? Всё же, они однозначно встречались до того, как он пришёл на проект, что может подтвердить Полина Гельцер, живущая на тот момент во Владивостоке.
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

Последние новости

Избившего Прилучного бизнесмена приговорили к обязательным работам
Избившего Прилучного бизнесмена приговорили к обязательным работам
Доктор Мясников предостерег от употребления сыра одну группу людей
Доктор Мясников предостерег от употребления сыра одну группу людей
После тет-а-тет у Барзикова могут появиться серьёзные проблемы
После тет-а-тет у Барзикова могут появиться серьёзные проблемы
Основные правила хранения водки в домашних условиях
Основные правила хранения водки в домашних условиях
Фейл от гитариста
Фейл от гитариста
В ООН отреагировали на записи с расправой над российскими военнопленными
В ООН отреагировали на записи с расправой над российскими
Миро посмеялась над личной жизнью Светланы Ходченковой
Миро посмеялась над личной жизнью Светланы Ходченковой
Алексей Панин - мразь, заявил Владимир Соловьев
Алексей Панин - мразь, заявил Владимир Соловьев
Иосиф Пригожин высказался о неудаче Светланы Лободы
Иосиф Пригожин высказался о неудаче Светланы Лободы
Звезда Comedy Woman рассказала об интересе мужа-итальянца к русскому мату
Звезда Comedy Woman рассказала об интересе мужа-итальянца к русскому
Актер сериала «След» покинул Россию
Актер сериала «След» покинул Россию
Дорохов набросился с поцелуями на Ольгу Бузову
Дорохов набросился с поцелуями на Ольгу Бузову

Топ на сегодня

В СПЧ заявили о недоверии к вердикту суда по MH17
В СПЧ заявили о недоверии к вердикту суда по MH17
Эксперты высоко оценили политику Собянина в условиях СВО и новой экономической реальности
Эксперты высоко оценили политику Собянина в условиях СВО и новой
Дмитрий Нагиев объяснил, когда вернется на Первый канал
Дмитрий Нагиев объяснил, когда вернется на Первый канал
Светлана Ходченкова закрутила роман с молодым бизнесменом
Светлана Ходченкова закрутила роман с молодым бизнесменом
У российских банков резко сократились запасы долларов и евро
У российских банков резко сократились запасы долларов и евро

Еще по теме

Барзиков развёлся с Маргаритой Куксенко
Барзиков возмущён поведением своей жены Маргариты Куксенко
Барзиков желает, чтобы Марго Куксенко играла по его правилам и даже опустился до угроз
Куксенко разоблачила Ивана Барзикова