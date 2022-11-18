. "Поставил меня раком": Поплавская рассказала, как бывший муж отреагировал на ее новую любовь
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » "Поставил меня раком": Поплавская рассказала, как бывший муж отреагировал на ее новую любовь

"Поставил меня раком": Поплавская рассказала, как бывший муж отреагировал на ее новую любовь

"Поставил меня раком": Поплавская рассказала, как бывший муж отреагировал на ее новую любовь

55-летняя актриса Яна Поплавская души не чает в возлюбленном – радиоведущем Евгении Яковлеве. Несмотря на 15-летнюю разницу в возрасте, недавно они сыграли свадьбу. Артистка сейчас счастлива, однако перед этим успела натерпеться.

25 лет она была замужем за режиссером Сергеем Гинзбургом, с которым развелась в 2011 году. В разговоре с Борисом Корчевниковым в передаче "Судьба человека" она рассказала, как с ней поступил супруг.


Яна Поплавская и Сергей Гинзбург

Будучи замужем за Сергеем, она влюбилась в Евгения, с которым познакомилась в 2006 году. Поплавская призналась мужу, что нашла новую любовь, чем сильно его разозлила. В ответ Гинзбург лишил ее жилья, несмотря на двух общих детей.

"Я тебя раком поставил за то, что ты ушла", — вспоминает Яна слова бывшего.

Актриса просила мужа уйти из ее квартиры, но он отказался. До 2010 года они жили вместе, однако уже не как пара, а как чужие люди, будто в коммуналке. "В итоге съехала я. Иного выхода у меня не было", — рассказала звезда. Много лет прошло прежде, чем у нее все наладилось.


Поплавская рассказала, как Яковлев назло женился на ее знакомой
Яна Поплавская и Евгений Яковлев

На момент развода с Гинзбургом отношений с Евгением у нее тоже не было, и актриса осталась одна. Долгие годы Яна разговаривала с возлюбленным только по телефону, а он был зол на нее.

Женя был полон злобы. Он взял в жены моего администратора Ларису Георгадзе. В тот момент я занималась своими проблемами: разводилась, дети мои остались голыми и босыми.

Снова начали встречаться они только в 2015 году, но с тех пор уже не расставались. "В этом году у нас с Женей семь лет отношений. За это время я поняла, что Женя меня нянчит, заботится обо мне", — радуется актриса. По ее словам, в этих отношениях она чувствует себя "той девочкой, которой являлась изначально".

На момент развода с Гинзбургом отношений с Евгением у нее тоже не было, и актриса осталась одна
# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

"Поставил меня раком": Поплавская рассказала, как бывший муж отреагировал на ее новую любовь
"Поставил меня раком": Поплавская рассказала, как бывший
Народные приметы, суеверия и запреты на 18 ноября 2022 года
Народные приметы, суеверия и запреты на 18 ноября 2022 года
Зеленского обвинили в планах развязать Третью мировую войну
Зеленского обвинили в планах развязать Третью мировую войну
Директор Татьяны Булановой высказался о ее свадьбе с молодым теннисистом
Директор Татьяны Булановой высказался о ее свадьбе с молодым
Легендарный фигурист не пережил скандал с Камилой Валиевой
Легендарный фигурист не пережил скандал с Камилой Валиевой
Михаил Боярский рассказал о своей эмиграции
Михаил Боярский рассказал о своей эмиграции
В Конгрессе США Украину сравнили с 51-м штатом
В Конгрессе США Украину сравнили с 51-м штатом
В России начали выпускать аналогичные IKEA товары
В России начали выпускать аналогичные IKEA товары
МАГАТЭ не увидело следов «грязной бомбы» на Украине
МАГАТЭ не увидело следов «грязной бомбы» на Украине
Как провести Михайловскую родительскую субботу 19 ноября 2022 года, что можно и что нельзя делать
Как провести Михайловскую родительскую субботу 19 ноября 2022 года,
Маск упрекнул юридические фирмы США в манипулировании клиентами
Маск упрекнул юридические фирмы США в манипулировании клиентами
"Приятно, что родина его любит": отец Урганта о судьбе его шоу и нынешних занятиях телеведущего
"Приятно, что родина его любит": отец Урганта о судьбе его

Топ на сегодня

Муж Яны Поплавской «нагнул ее раком»
Муж Яны Поплавской «нагнул ее раком»
В России признали перегрузку портов на Дальнем Востоке
В России признали перегрузку портов на Дальнем Востоке
Один из пострадавших при подрыве на мине в приграничном российском регионе погиб
Один из пострадавших при подрыве на мине в приграничном российском
Владимир Пресняков рассказал о расставании с женой
Владимир Пресняков рассказал о расставании с женой
Лариса Гузеева призналась, что в клинике «сдувается» на жесткой диете
Лариса Гузеева призналась, что в клинике «сдувается» на жесткой диете

Еще по теме

Яна Поплавская рассказала о личной жизни
Муж Яны Поплавской «нагнул ее раком»
Яна Поплавская переживает из-за падчерицы
Яна Поплавская переживает новые романтические отношения с молодым человеком