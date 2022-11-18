. "Поставил меня раком": Поплавская рассказала, как бывший муж отреагировал на ее новую любовь

Вадим Карасев

55-летняя актриса Яна Поплавская души не чает в возлюбленном – радиоведущем Евгении Яковлеве. Несмотря на 15-летнюю разницу в возрасте, недавно они сыграли свадьбу. Артистка сейчас счастлива, однако перед этим успела натерпеться.

25 лет она была замужем за режиссером Сергеем Гинзбургом, с которым развелась в 2011 году. В разговоре с Борисом Корчевниковым в передаче "Судьба человека" она рассказала, как с ней поступил супруг.

Яна Поплавская и Сергей Гинзбург

Будучи замужем за Сергеем, она влюбилась в Евгения, с которым познакомилась в 2006 году. Поплавская призналась мужу, что нашла новую любовь, чем сильно его разозлила. В ответ Гинзбург лишил ее жилья, несмотря на двух общих детей.



"Я тебя раком поставил за то, что ты ушла", — вспоминает Яна слова бывшего.

Актриса просила мужа уйти из ее квартиры, но он отказался. До 2010 года они жили вместе, однако уже не как пара, а как чужие люди, будто в коммуналке. "В итоге съехала я. Иного выхода у меня не было", — рассказала звезда. Много лет прошло прежде, чем у нее все наладилось.

Поплавская рассказала, как Яковлев назло женился на ее знакомойЯна Поплавская и Евгений Яковлев

На момент развода с Гинзбургом отношений с Евгением у нее тоже не было, и актриса осталась одна. Долгие годы Яна разговаривала с возлюбленным только по телефону, а он был зол на нее.

Женя был полон злобы. Он взял в жены моего администратора Ларису Георгадзе. В тот момент я занималась своими проблемами: разводилась, дети мои остались голыми и босыми.

Снова начали встречаться они только в 2015 году, но с тех пор уже не расставались. "В этом году у нас с Женей семь лет отношений. За это время я поняла, что Женя меня нянчит, заботится обо мне", — радуется актриса. По ее словам, в этих отношениях она чувствует себя "той девочкой, которой являлась изначально".



На момент развода с Гинзбургом отношений с Евгением у нее тоже не было, и актриса осталась одна