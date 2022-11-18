"Поставил меня раком": Поплавская рассказала, как бывший муж отреагировал на ее новую любовь
55-летняя актриса Яна Поплавская души не чает в возлюбленном – радиоведущем Евгении Яковлеве. Несмотря на 15-летнюю разницу в возрасте, недавно они сыграли свадьбу. Артистка сейчас счастлива, однако перед этим успела натерпеться.
25 лет она была замужем за режиссером Сергеем Гинзбургом, с которым развелась в 2011 году. В разговоре с Борисом Корчевниковым в передаче "Судьба человека" она рассказала, как с ней поступил супруг.
Будучи замужем за Сергеем, она влюбилась в Евгения, с которым познакомилась в 2006 году. Поплавская призналась мужу, что нашла новую любовь, чем сильно его разозлила. В ответ Гинзбург лишил ее жилья, несмотря на двух общих детей.
Актриса просила мужа уйти из ее квартиры, но он отказался. До 2010 года они жили вместе, однако уже не как пара, а как чужие люди, будто в коммуналке. "В итоге съехала я. Иного выхода у меня не было", — рассказала звезда. Много лет прошло прежде, чем у нее все наладилось.
Поплавская рассказала, как Яковлев назло женился на ее знакомой
На момент развода с Гинзбургом отношений с Евгением у нее тоже не было, и актриса осталась одна. Долгие годы Яна разговаривала с возлюбленным только по телефону, а он был зол на нее.
Снова начали встречаться они только в 2015 году, но с тех пор уже не расставались. "В этом году у нас с Женей семь лет отношений. За это время я поняла, что Женя меня нянчит, заботится обо мне", — радуется актриса. По ее словам, в этих отношениях она чувствует себя "той девочкой, которой являлась изначально".