. Премьер Украины Шмыгаль сообщил о выводе из строя почти половины энергосистемы страны

Почти половина энергетической системы Украины вышла из строя после ракетных ударов. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом, передает РИА Новости.

По его словам, только 15 ноября Россия выпустила по украинским городам около 100 ракет. Он добавил, что в таких условиях Киев нуждается в дополнительной помощи от Евросоюза. Украине требуются поставки энергооборудования и больше финансирования, в частности, для покупки газа.

Как писала «Парламентская газета», 17 и 18 ноября Россия нанесла масштабные ракетные удары по украинским объектам инфраструктуры. Глава минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что атаки 17 ноября стали самыми массированными с начала спецоперации. представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что украинским военным не хватает средств ПВО, чтобы эффективно противостоять ракетным обстрелам со стороны России.