. Президент РФ утвердил новый состав СПЧ

Вадим Карасев

Президент России Владимир Путин подписал указ "О внесении изменений в состав Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека".

В обновленный состав СПЧ вошли десять человек:

глава исполкома "Общероссийского народного фронта" в Московской области Юлия Белехова;сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов;президент благотворительной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы" Ольга Демичева;председатель Союза писателей России Николай Иванов;председатель Общественной палаты Сахалинской области Владимир Иконников;специальный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц;ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников;профессор РГПУ им. А. И. Герцена Сергей Рукшин;уполномоченный по правам ребенка в Ульяновской области Екатерина Сморода;депутат Народного совета ДНР Елена Шишкина.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал новые назначения в СПЧ на брифинге. По словам Пескова, "в новых обстоятельствах другие лица становятся лидерами общественного мнения". Он также добавил, что процесс ротации идет постоянно.