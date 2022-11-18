Президент РФ утвердил новый состав СПЧ
Сегодня, 05:35 Вадим Карасев
Президент России Владимир Путин подписал указ "О внесении изменений в состав Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека".
В обновленный состав СПЧ вошли десять человек:
глава исполкома "Общероссийского народного фронта" в Московской области Юлия Белехова;
сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов;
президент благотворительной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы" Ольга Демичева;
председатель Союза писателей России Николай Иванов;
председатель Общественной палаты Сахалинской области Владимир Иконников;
специальный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц;
ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников;
профессор РГПУ им. А. И. Герцена Сергей Рукшин;
уполномоченный по правам ребенка в Ульяновской области Екатерина Сморода;
депутат Народного совета ДНР Елена Шишкина.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал новые назначения в СПЧ на брифинге. По словам Пескова, "в новых обстоятельствах другие лица становятся лидерами общественного мнения". Он также добавил, что процесс ротации идет постоянно.
По материалам: uposters.ru