. "Приятно, что родина его любит": отец Урганта о судьбе его шоу и нынешних занятиях телеведущего

Вадим Карасев

44-летний Иван Ургант в этом году не появляется на телеэкранах к огромному неудовольствию поклонников. Вечернее шоу телеведущего прекратило выходить в эфир после начала СВО. Отец звезды раскрыл, чем его сын занимается в настоящее время.

Журналисты "КП-Петербург" поинтересовались у Андрея Урганта о нынешних занятиях его сына Ивана.



Может, он и ходит на работу. Я знаю, что никто его программу "Вечерний Ургант" официально не закрывал. <...> Он не является врагом народа или предателем родины. Никуда он никогда в жизни не уезжал



44-летний Иван Ургант в этом году не появляется на телеэкранах к огромному неудовольствию поклонников

Андрей Ургант поделился своим мнением о том, почему вечернее шоу его сына в настоящее время не показывают по телевидению.

"Мне кажется, когда гибнут люди - это кощунство: плясать, орать, кричать, петь песни, как это делают некоторые каналы. Но к каналам у меня нет претензий, они не закрывают мою передачу "Пятеро на одного". Она отчасти развлекательная, отчасти познавательная. А вот о чем сейчас шутить в программе "Вечерний Ургант", я не особо понимаю. Я думаю, что Иван тоже не склонен думать, что надо развлекаться в это время. По поводу программы "Вечерний Ургант" не могу ничего сказать. Иван все реже и реже делится этой информацией, потому что было очень много гадостей про него сказано. Но люди, аудитория в эти гадости не верят, слава богу, и поддерживают моего сына. Это приятно, что родина его любит", - отметил артист.

Ургант высмеял "идиотов-артистов" на тусовках

Андрей Ургант рассказал, почему Ивана также нет сейчас на различных светских мероприятиях.

"Он появлялся по телевизору, это его работа, его фишка, его жанр. Он любит телевидение, с уважением к нему относится. А на тусовках, где идиоты-артисты в расшитых золотом костюмах гуляют, он никогда не появлялся", - отметил родственник телеведущего.

Ургант высмеял "идиотов-артистов"

По словам Андрея Урганта, его знаменитый сын на самом деле является примерным семьянином.

Его любимое времяпрепровождение – это семья, он отличный семьянин, и я горжусь этим. Он знает, что такое семья, что такое дети, что такое ответственность. И в этом смысле он совершенно потрясающий. Настоящий гражданин своей страны.