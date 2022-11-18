. Простые способы, благодаря которым удастся удалить желтые пятна с подушки

Чистое постельное белье позволяет чувствовать себя комфортно. Но появляющиеся желтые пятна все портят. Есть несколько способов, которые позволят удалить их с подушки.

Почему на подушке появляются желтые пятна

Выделяют много разных причин, по которым на подушках появляются пятна, но самой распространенной считается слюна и пот. Все люди по ночам потеют. Чем больше человек потеет, тем больше влаги просачивается на подушку, и в итоге появляются пятна.

Влажные или жирные волосы тоже могут служить причиной появления желтых пятен на подушке. Часто с этим сталкиваются женщины, которые ложатся спать с мокрыми волосами.





Есть средства уходу за кожей и виды макияжа, которые также могут оставлять пятна.

Места, где появились пятна, считаются самыми благоприятными для появления и размножения бактерий. Именно поэтому необходимо регулярно их чистить.

Как избавиться от желтых пятен на подушке

Чем дольше на подушке остаются желтые пятна, тем труднее с ними справиться. Это говорит о том, что бороться с ними необходимо сразу же после их обнаружения.

Независимо от наличия или отсутствия пятен, подушки следует стирать дважды в год. Далеко не всем удается придерживаться этого правила, и тогда люди сталкиваются с застарелыми пятнами, которые сложно вывести.





Самым простым и быстрым способом удаления пятен с подушки является использование таблетки, предназначенные для посудомоечной машинки. За один цикл стирки удастся избавиться от всех пятен.

Периодически все подушки необходимо выносить на улицу, либо на балкон, чтобы они «подышали». Для этого нужно снять с них наволочку и оставить на свежем воздухе, избегая попадания прямых солнечных лучей.

Если правильно ухаживать за подушкой и бережно к ней относиться, то она прослужит минимум 5-6 лет. Если же за ней нет надлежащего ухода, то необходимо менять ее через каждые 3-4 года.

Способы, которые помогут убрать желтые пятна с подушки

Пищевая сода и уксус

Смесь соды и уксуса является лучшим отбеливающим средством, которое быстро справляется с любыми загрязнениями и смягчает ткань подушки. Потребуется смешать соду и уксус в равных пропорциях, поместить подушку в машинку и добавить средство. После окончания стирки подушку нужно вывесить на улицу.





Вода и лимонный сок

Лимонный сок является натуральным осветляющим и дезинфицирующим средством. Потребуется взять сок из 6 лимонов и развести его в 2,5 л горячей воды. Воду вскипятить и добавить туда сок. Подушку необходимо поместить в данную смесь, чтобы она была полностью покрыта водой, оставить так на 2 часа, а после постирать обычным порошком в машинке.

Перекись и лимон

Эта смесь обладает сильным отбеливающим свойством. Его вещества помогут справиться даже с застарелыми пятнами. Потребуется соединить 1/2 стакана лимонного сока с 1 стаканом перекиси. В полученном составе нужно замочить подушку на 1 час, а потом постирать в стиральной машинке и вывесить на улицу.