Вадим Карасев

Сенатор Пушков: Запад виноват в поведении Киева после ракетного инцидента в Польше

В поведении президента Украины Владимира Зеленского после ракетного инцидента в Польше виноваты западные страны. Об этом сенатор Совета Федерации Алексей Пушков написал в Telegram.

Таким образом он прокомментировал публикацию «Украина и западные союзники поссорились из-за ракеты, взорвавшейся в Польше» газеты Financial Times. «В западных столицах раздражены, но виноваты сами: именно они своим поведением убедили Украину что будут всегда на ее стороне», — заявил сенатор.

При этом Пушков отметил, что «Киев перегибает палку». По его словам, речь идет о безопасности Запада, которой страны не хотят рисковать. Сенатор также выразил мнение, что решение Варшавы не случайно.

Ранее дипломат одной из стран НАТО на Украине отметил, что своими действиями украинские власти подрывают доверие Североатлантического альянса. «Украину никто не обвиняет, и она откровенно лжет. Это еще более разрушительно, чем ракета», — заявил он.

Вечером 15 ноября стало известно о падении двух ракет в районе польского села Пшеводув. По предварительным данным, ракеты упали на зерносушилку, в результате погибли два человека. Как рассказал президент Польши Анджей Дуда, ракеты могли быть выпущены силами ПВО Украины. Он также отметил, что представители Украины не смогут участвовать в расследовании ракетного инцидента, но им позволят ознакомиться с материалами дела.

Киев при этом обвинил в атаке Москву. В свою очередь, Минобороны России отвергло обвинения и заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы не наносилось. Финальные результаты расследования станут известны позже.