. Россия начала продавать газ Китаю за рубли и юани
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Россия начала продавать газ Китаю за рубли и юани

Россия начала продавать газ Китаю за рубли и юаниВице-премьер РФ Новак заявил о начале продаж российского газа Китаю за рубли и юани

Расчет за поставки газа в Китай ведется в рублях и юанях, обе страны начали перевод сотрудничества в сфере энергоресурсов на нацвалюты. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» по итогам заседания российско-китайской межправительственной комиссии заявил вице-премьер Александр Новак, пишет ТАСС.

По его словам, оплата ведется на паритетной основе, к такому же формату движутся поставки в Китай нефти и нефтепродуктов. Помимо энергоресурсов, начинаются поставки в Россию за национальные валюты китайского оборудования.

Также Новак рассказал, что Россия и Китай собираются подписать межправительственное соглашение по проекту поставок газа в Китай с Дальнего Востока и продолжают переговоры по проекту газопровода «Сила Сибири-2».

Стоимость и объем поставок газа в Китай Новак не указал. Согласно планам Газпрома, по итогам 2022 года по «Силе Сибири», запущенной в 2019 году, должны поставить 15 миллиардов кубометров газа.

Ранее сообщалось, что индийские банки пока отказываются от торговли с Россией в рупиях и рублях из-за опасения санкций и проблем с ликвидностью рубля.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Дорохов набросился с поцелуями на Ольгу Бузову
Дорохов набросился с поцелуями на Ольгу Бузову
Дана Борисова думает, что бывший инсценирует смерть
Дана Борисова думает, что бывший инсценирует смерть
В передаче Андрея Норкин обсудили сбежавших звезд
В передаче Андрея Норкин обсудили сбежавших звезд
Россия начала продавать газ Китаю за рубли и юани
Россия начала продавать газ Китаю за рубли и юани
Веселый концерт: музыку послушал и пару зубов потерял
Веселый концерт: музыку послушал и пару зубов потерял
Салибеков закрутил роман с молодой спортсменкой
Салибеков закрутил роман с молодой спортсменкой
Dune: Spice Wars уже в Game Pass, с крупным обновлением «Воздух и песок»
Dune: Spice Wars уже в Game Pass, с крупным обновлением «Воздух и
Названа дата открытия ГУМ-Катка на Красной площади
Названа дата открытия ГУМ-Катка на Красной площади
Венгрия объяснила отказ от поддержки общего кредита ЕС для Украины
Венгрия объяснила отказ от поддержки общего кредита ЕС для Украины
Авторы Evil West объяснили, почему на Xbox Series S в игре будет только 30 FPS
Авторы Evil West объяснили, почему на Xbox Series S в игре будет
По книге «Атлант расправил плечи» снимут сериал
По книге «Атлант расправил плечи» снимут сериал
Оборонную стратегию НАТО сравнили с поведением пьяных подружек невесты
Оборонную стратегию НАТО сравнили с поведением пьяных подружек невесты

Топ на сегодня

В СПЧ заявили о недоверии к вердикту суда по MH17
В СПЧ заявили о недоверии к вердикту суда по MH17
Эксперты высоко оценили политику Собянина в условиях СВО и новой экономической реальности
Эксперты высоко оценили политику Собянина в условиях СВО и новой
Дмитрий Нагиев объяснил, когда вернется на Первый канал
Дмитрий Нагиев объяснил, когда вернется на Первый канал
Светлана Ходченкова закрутила роман с молодым бизнесменом
Светлана Ходченкова закрутила роман с молодым бизнесменом
Россиянки признались в желании поработать слесарями и водителями грузовиков
Россиянки признались в желании поработать слесарями и водителями

Еще по теме

"Газпром" и Китай подтвердили, что "Сила Сибири" реализуется по графику
Россия начнет поставлять газ в Китай в декабре
Новак назвал замену «Северного потока-2» для России
«Газпром» возобновил поставки по газопроводу «Сила Сибири»