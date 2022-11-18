. Россия начала продавать газ Китаю за рубли и юани

Вадим Карасев

Вице-премьер РФ Новак заявил о начале продаж российского газа Китаю за рубли и юани

Расчет за поставки газа в Китай ведется в рублях и юанях, обе страны начали перевод сотрудничества в сфере энергоресурсов на нацвалюты. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» по итогам заседания российско-китайской межправительственной комиссии заявил вице-премьер Александр Новак, пишет ТАСС.

По его словам, оплата ведется на паритетной основе, к такому же формату движутся поставки в Китай нефти и нефтепродуктов. Помимо энергоресурсов, начинаются поставки в Россию за национальные валюты китайского оборудования.

Также Новак рассказал, что Россия и Китай собираются подписать межправительственное соглашение по проекту поставок газа в Китай с Дальнего Востока и продолжают переговоры по проекту газопровода «Сила Сибири-2».

Стоимость и объем поставок газа в Китай Новак не указал. Согласно планам Газпрома, по итогам 2022 года по «Силе Сибири», запущенной в 2019 году, должны поставить 15 миллиардов кубометров газа.

Ранее сообщалось, что индийские банки пока отказываются от торговли с Россией в рупиях и рублях из-за опасения санкций и проблем с ликвидностью рубля.