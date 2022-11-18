. Салибеков закрутил роман с молодой спортсменкой
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Салибеков закрутил роман с молодой спортсменкой

Салибеков закрутил роман с молодой спортсменкой
Скоро на Дом-2 будет новая пара. Тигран Салибеков начал встречаться с двадцатилетней спортсменкой. Тиграна Салибекова определённо потянуло на молоденьких. Ему приглянулась двадцатилетняя спортсменка, поэтому на проекте в ближайшее время должна будет появиться новая пара. А ведь Екатерина Шадрина изначально хотела построить отношения с Артёмом Грантом, однако она быстро поняла, что он не тот, кто ей нужен.

В начале Катю пугали собственные эмоции. Она была уверена, что с Тиграном ей точно не по пути, ведь мужчина гораздо старше, к тому же, у него есть трое детей. Однако мужчина не растерялся и начал ухаживать за понравившейся девушкой, что дало свой результат.
Если верить тому, что говорят на Поляне, то между этой парой уже был интим. Всё произошло в тот момент, когда они уезжали с проекта и решили уединиться прямо в машине неподалёку от озера. Впрочем, в этом нет ничего удивительного, ведь некоторое время назад ведущие сообщили, что Салибекову недолго осталось на Дом-2, по крайней мере, если он не найдёт. Сможет ли он начать встречаться с Катей, учитывая непростую ситуацию, ведь угрозу вылета до сих пор никто не отменял.
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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