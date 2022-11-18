. Сенатор Денисов расскажет, как будет меняться вектор стратегического партнерства Москвы и Пекина
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Сенатор Денисов расскажет, как будет меняться вектор стратегического партнерства Москвы и Пекина

Сенатор Денисов расскажет, как будет меняться вектор стратегического партнерства Москвы и Пекина

18 ноября в пресс-центре «Парламентской газеты» пройдет видеоинтервью с первым заместителем председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, Чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Китайской Народной Республике (2013—2022 гг.) Андреем Ивановичем Денисовым. В ходе мероприятия сенатор расскажет, как будет меняться вектор стратегического партнерства Москвы и Пекина.

Также Денисов расскажет, как можно оценить характер отношений между Россией и Китаем на данный момент; как выстраивается стратегическое сотрудничество между Москвой и Пекином на фоне усиливающегося давления Запада; как перестановки в ЦК Компартии КНР отразятся на взаимодействии между нашими странами; каковы перспективы взаимной экономической поддержки России и Китая в условиях западных санкций и т.д.

Видеоинтервью начнется в 11:30. Трансляцию можно будет посмотреть на сайте «Парламентской газеты» или в группе издания в соцсети «ВКонтакте». Онлайн- и видеовопросы можно присылать по адресу: press-center@pnp.ru
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По материалам: pnp.ru

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