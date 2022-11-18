. Сенатор Карлин призвал усовершенствовать процедуры досудебного производства

Рост жалоб от граждан на нарушение уголовно-процессуального законодательства в части досудебного производства свидетельствует о необходимости совершенствования института процессуальных гарантий участников уголовного судопроизводства, оптимизации процедур расследования и рассмотрения уголовного дела. На это указал зампред Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Александр Карлин.

Проблемы оптимизации досудебного производства по уголовным делам обсудили в ходе круглого стола, организованного профильным комитетом в пятницу.

Карлин рассказал, что, по данным генеральной прокуратуры России, количество нарушений законов на досудебных стадиях уголовного производства, выявленными ведомством за 2021 год, составило более пяти миллионов: из них более полутора миллионов — при производстве следствия и дознания, еще более трех миллионов — при приеме регистрации и рассмотрении сообщений о преступлении.

Уполномоченному по правам человека в РФ за 2021 год поступило более 12 тысяч жалоб на нарушение прав в уголовно-процессуальной сфере, продолжил сенатор.

Он также назвал основные цели совершенствования процедуры досудебного производства по уголовным делам. «Это обеспечение прав участников процесса на разумный срок судопроизводства. Охрана прав и свобод гражданина и человека, а также реформирование института содержания под стражей», — отметил Карлин.