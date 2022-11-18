. Сергей Жуков мило поздравил дочку с четырнадцатым днем рождения

Певец Сергей Жуков является счастливым отцом. Популярный артист вот уже 15 лет счастлив в браке с бывшей солисткой группы «ВИА Сливки». Сергей Жуков и Регина Бурд воспитывают троих совместных детей. Дочь пары Ника сегодня отмечает день рождения. С 14-летием ее поздравил звездный папа. Сергей обнародовал бэкстейдж с модной фотосессии, в которой приняла участие девочка. Школьница позировала в белом трикотажном платье, которое эффектно контрастировало с ее загорелой кожей. Ника похвасталась естественной красотой и густыми кудрями, обрамляющими лицо. Жуков не удержался и в разгар съемки поцеловал дочь в щеку. В ответ на это юная модель рассмеялась. «Никулечка! Тебе 14! Но ты для меня всегда малышка, которую папа всегда готов взять на ручки! Люблю тебя, моя девочка! С днем рождения!» — растрогался лидер поп-группы «Руки вверх!»Поклонники артиста пришли в восторг от кадров, они не поскупились на комплименты в адрес девочки и всего звездного семейства. Пользователи отметили, что Ника растет такой же экзотической красоткой, как и Регина Бурд. «Так на маму похожа, красавица! С днем рождения!», «У вас очень красивые дети. Дочь восхитительная!», «Какая красивая и такая счастливая с таким папочкой», «Это просто Регина Бурд — мини-версия, ну копия», «Шикарная красотка, сколько будет разбитых мужских сердец в будущем», «Девочка очень интересной внешности! Красивая», «Очень обаятельная девушка! Счастья! Ну и вас как родителей тоже с праздником!», «Боже, как же похожа на маму... Сначала думала, это она, пока не прочитала. Голливудская красавица», «Сергей, у вас самая прекрасная семья на планете! Как я за вас счастлива!», «Как же это трогательно до слез. Видно, что дети растут в абсолютной любви. И папин поцелуй такую улыбку вызвал. Вы с Региной замечательные родители. Счастье, когда есть такие мама и папа», — написали в комментариях.