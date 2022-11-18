. Шахназаров назвал ЧП в Польше переломным моментом в конфликте России и Украины
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Шахназаров назвал ЧП в Польше переломным моментом в конфликте России и Украины

Шахназаров назвал ЧП в Польше переломным моментом в конфликте России и УкраиныРежиссер Шахназаров назвал ЧП в Польше переломным моментом в конфликте России и УкраиныСюжетМинобороны:

Российский кинорежиссер Карен Шахназаров назвал инцидент с падением ракет на территории Польши переломным моментом в конфликте России и Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Кинодеятель отметил, что если бы Польша по итогам расследования заявила, что упавшие ракеты произведены в России, то началась бы третья мировая война.

«А Варшава сказала, что это украинские ракеты. Итог — ничего, вообще никаких действий. Как такое может быть? Где логика?» — рассказал Шахназаров.

Режиссер подчеркнул, что из-за ЧП, произошедшего на территории государства, стало известно о провокациях, создающихся Украиной: «На этот раз это у них не получилось. Весь мир узнал правду. Именно этот момент и может стать ключевым и одновременно переломным в вопросе украинско-российского конфликта».

15 ноября радио ZET сообщило, что две ракеты упали на зерносушилку в польском селе Пшеводув. В результате два человека погибли. Позже в МИД Польши заявили о падении ракеты российского производства. В Минобороны России назвали случившееся провокацией и подчеркнули, что обломки на месте падения снарядов не являются частями российских ракет.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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