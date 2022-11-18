. Сообщения о транспортном коллапсе в портах Астрахани не подтвердились
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Сообщения о транспортном коллапсе в портах Астрахани не подтвердились

Сообщения о транспортном коллапсе в портах Астрахани не подтвердилисьАстраханский Минпромторг опроверг сообщения о транспортном коллапсе в портах региона

Сообщения о транспортном коллапсе в портах Астрахани не подтвердились.

15 ноября на сайте VPost появилась публикация, в которой говорится о проблемах в российской логистике, возникших при попытке наладить экспорт из Азии. Утверждалось, что российские порты, в том числе расположенные в Астраханской области, оказались на грани транспортного коллапса.

Как выяснилось, некоторое время в отдельных портах действительно были проблемы с приемом судов, но речь не идет о массовых простоях. Об этом заявил заместитель министра промышленности и природных ресурсов Астраханской области Михаил Кабаков.

«Какое-то время у "Солянки" были сложности. Чуть раньше "ВТС-порт" не справлялся с наплывом судов. Но задержки составляли буквально неделю, а не три, как пишут в Telegram-каналах. Систематических проблем с приемом судов у нас нет, несмотря на высокую загруженность», — рассказал он, слова чиновника приводит «Агентство Бизнес Новостей».

В пресс-службе регионального министерства промышленности и природных ресурсов также подтвердили изданию «Астрахань.ру», что транспортного коллапса в портах области нет.

«Случаются единичные случаи простоя судов, в целом по Астрахани затора нет. Все порты функционируют в штатном режиме», — отметили в ведомстве.

В материале VPost также упоминается о проблемах в портах Дальнего Востока. Там перегруженность портов действительно есть, признал глава Минтранса Виталий Савельев на совещании с президентом России Владимиром Путиным, при этом представил три решения проблемы, пишет «Коммерсантъ».

Публикация о «транспортном коллапсе» получила охват в Telegram-каналах, в российских СМИ было опубликовано опровержение приведенных данных.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Николай Валуев был срочно госпитализирован
Николай Валуев был срочно госпитализирован
Василиса Володина сделала позитивное предсказание
Василиса Володина сделала позитивное предсказание
Маша Распутина набросилась на модельера из-за критики ее стиля
Маша Распутина набросилась на модельера из-за критики ее стиля
Сообщения о транспортном коллапсе в портах Астрахани не подтвердились
Сообщения о транспортном коллапсе в портах Астрахани не подтвердились
В России начали приглашать на работу четырнадцатилетних на фоне дефицита кадров
В России начали приглашать на работу четырнадцатилетних на фоне
Финляндия конфисковала три частных самолета подсанкционных россиян
Финляндия конфисковала три частных самолета подсанкционных россиян
Как не стоит называть дочь: какие имена предрекают несчастную судьбу и почему их стоит избегать
Как не стоит называть дочь: какие имена предрекают несчастную судьбу
Китай заинтересовался сборкой машин в Калининграде
Китай заинтересовался сборкой машин в Калининграде
Нелегко работать с баранами
Нелегко работать с баранами
В квартире известного российского блогера прошли обыски
В квартире известного российского блогера прошли обыски
Страна ЕС затормозила процесс признания уклонения от санкций преступлением
Страна ЕС затормозила процесс признания уклонения от санкций
Новая вакцина может продлить жизнь пациентам с глиобластомой
Новая вакцина может продлить жизнь пациентам с глиобластомой

Топ на сегодня

Россияне признались в раздражении из-за неграмотности в переписках
Россияне признались в раздражении из-за неграмотности в переписках
Эксперты высоко оценили политику Собянина в условиях СВО и новой экономической реальности
Эксперты высоко оценили политику Собянина в условиях СВО и новой
В СПЧ заявили о недоверии к вердикту суда по MH17
В СПЧ заявили о недоверии к вердикту суда по MH17
Муж пранкер - горе в семье
Муж пранкер - горе в семье
Алену Шишкову оскорбил Влад Кадони
Алену Шишкову оскорбил Влад Кадони

Еще по теме

"Транснефть": отгрузка нефти на экспорт в портах России идет по графику
"Транснефть": перевалка нефти на экспорт в портах России идет по графику
"Транснефть" ведет отгрузку нефти на экспорт в российских портах по графику
"Транснефть" продолжает отгрузку нефти на экспорт в российских портах