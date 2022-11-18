Вадим Карасев

Астраханский Минпромторг опроверг сообщения о транспортном коллапсе в портах региона

Сообщения о транспортном коллапсе в портах Астрахани не подтвердились.

15 ноября на сайте VPost появилась публикация, в которой говорится о проблемах в российской логистике, возникших при попытке наладить экспорт из Азии. Утверждалось, что российские порты, в том числе расположенные в Астраханской области, оказались на грани транспортного коллапса.

Как выяснилось, некоторое время в отдельных портах действительно были проблемы с приемом судов, но речь не идет о массовых простоях. Об этом заявил заместитель министра промышленности и природных ресурсов Астраханской области Михаил Кабаков.

«Какое-то время у "Солянки" были сложности. Чуть раньше "ВТС-порт" не справлялся с наплывом судов. Но задержки составляли буквально неделю, а не три, как пишут в Telegram-каналах. Систематических проблем с приемом судов у нас нет, несмотря на высокую загруженность», — рассказал он, слова чиновника приводит «Агентство Бизнес Новостей».

В пресс-службе регионального министерства промышленности и природных ресурсов также подтвердили изданию «Астрахань.ру», что транспортного коллапса в портах области нет.

«Случаются единичные случаи простоя судов, в целом по Астрахани затора нет. Все порты функционируют в штатном режиме», — отметили в ведомстве.

В материале VPost также упоминается о проблемах в портах Дальнего Востока. Там перегруженность портов действительно есть, признал глава Минтранса Виталий Савельев на совещании с президентом России Владимиром Путиным, при этом представил три решения проблемы, пишет «Коммерсантъ».

Публикация о «транспортном коллапсе» получила охват в Telegram-каналах, в российских СМИ было опубликовано опровержение приведенных данных.