. Создатели ремейка Gothic показали обновленных гоблинов из игры
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Создатели ремейка Gothic показали обновленных гоблинов из игры

Создатели ремейка Gothic показали обновленных гоблинов из игры


Ранее в этом году стало известно, что в разработке находится ремейк первой части Gothic. Студия Alkimia Interactive и издательство THQ Nordic готовят к релизу обновленную версию культовой ролевой игры, при этом сейчас у нее еще нет даты выхода.

Сегодня авторы ремейка Gothic опубликовали в своих социальных сетях и на странице в Steam обновленных гоблинов. Ниже можно видеть это изображение, на нем гоблины трапезничают у костра.


Авторы Gothic напомнили, что собой представляют гоблины в мире ролевой игры:

Эти коварные маленькие существа могут раздражать даже заядлых авантюристов, а неопытным воинам они могут даже навлечь на гибель. Они могут быстро окружить вас и атаковать, вооруженные дубинками, старыми ржавыми мечами или чем угодно, до чего они дотянутся! Гоблины хитры и, прежде всего, ловки.

Ремейк Gothic разрабатывается для Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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