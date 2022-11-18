Создатели ремейка Gothic показали обновленных гоблинов из игры
Ранее в этом году стало известно, что в разработке находится ремейк первой части Gothic. Студия Alkimia Interactive и издательство THQ Nordic готовят к релизу обновленную версию культовой ролевой игры, при этом сейчас у нее еще нет даты выхода.
Сегодня авторы ремейка Gothic опубликовали в своих социальных сетях и на странице в Steam обновленных гоблинов. Ниже можно видеть это изображение, на нем гоблины трапезничают у костра.
Авторы Gothic напомнили, что собой представляют гоблины в мире ролевой игры:
Эти коварные маленькие существа могут раздражать даже заядлых авантюристов, а неопытным воинам они могут даже навлечь на гибель. Они могут быстро окружить вас и атаковать, вооруженные дубинками, старыми ржавыми мечами или чем угодно, до чего они дотянутся! Гоблины хитры и, прежде всего, ловки.
Ремейк Gothic разрабатывается для Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC.
Watch this video on YouTube