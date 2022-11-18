Вадим Карасев

Белый дом заявил, что США отказались вести сепаратные переговоры с Россией по Украине

Переговоры директора Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергея Нарышкина с главой ЦРУ Уильямом Бернсом в Анкаре не были посвящены возможности провести сепаратные переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил Белый дом, отказавшись вести такие разговоры и в дальнейшем, пишет ТАСС.

О том, что Нарышкин и Бернс встречались в Турции, стало известно 15 ноября. Как говорил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, целью переговоров было обсуждение американо-российских отношений.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал раскрывать содержание переговоров Нарышкина и Бернса.