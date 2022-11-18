. США отказались вести сепаратные переговоры с Россией по Украине
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США отказались вести сепаратные переговоры с Россией по Украине

США отказались вести сепаратные переговоры с Россией по УкраинеБелый дом заявил, что США отказались вести сепаратные переговоры с Россией по Украине

Переговоры директора Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергея Нарышкина с главой ЦРУ Уильямом Бернсом в Анкаре не были посвящены возможности провести сепаратные переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил Белый дом, отказавшись вести такие разговоры и в дальнейшем, пишет ТАСС.

О том, что Нарышкин и Бернс встречались в Турции, стало известно 15 ноября. Как говорил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, целью переговоров было обсуждение американо-российских отношений.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал раскрывать содержание переговоров Нарышкина и Бернса.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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