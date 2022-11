. Стали известны разрешение и FPS в Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion на Xbox и Playstation

Вадим Карасев





Издательство Square Enix поделилось техническими деталями работы Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion на игровых приставках Xbox и Playstation. Напомним, что проект выходит 13 декабря на всех актуальных игровых консолях, в том числе на Xbox One и Playstation 4.

Так выглядят заявленные характеристики разрешения и частоты кадров в Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion на старте:

Xbox One, Xbox One S, Playstation 4 — 1080p при 30 FPSXbox Series X | S и Playstation 5 — 4K при 60 FPSXbox One X и Playstation 4 Pro — 4K при 30 FPSXbox Series S — 1080p при 30 FPS в версии 1.0.0 (вероятно, это версия, которую получат журналисты). В версии 1.0.1 после «патча первого дня» разработчики обещают 60 FPS.

На всех игровых консолях будет доступен только один режим в Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion, выбрать между качеством и производительностью не получится.