. Суд оправдал испортившего картину ученицы Малевича охранника

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга полностью оправдал охранника «Ельцин Центра» Александра Васильева, который пририсовал глаза фигурам на картине ученицы Малевича Анны Лепорской. Об этом сообщает РИА «Новости».

В декабре 2021 года бывший охранник «Ельцин центра» Александр Васильев ручкой пририсовал «глаза» персонажам картины Анны Лепорской «Три фигуры». Полотно было отреставрировано, ущерб Третьяковской галерее составил более 250 тысяч рублей. В качестве наказания Васильеву назначили 180 часов обязательных работ и принудительное лечение, при этом его защита обжалует приговор суда.

«Обвинение не может быть основано на предположениях, за Васильевым признать право на реабилитацию. […] Суд в апелляционной инстанции отменяет приговор первой инстанции в связи с отсутствием состава преступления», - заявил председатель суда Николай Морозов.

По его словам, вандализм, в котором обвиняли Васильева, подразумевает причинение умышленного вреда и в этом смысле вина экс-охранника не доказана, как и тот факт, что он действовал из хулиганских побуждений. Помимо этого, судом были отменены требование о принудительном лечении и 180 часов обязательных работ, а также подписка о невыезде.