. Суд оправдал охранника "Ельцин центра", пририсовавшего картине глаза
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Суд оправдал охранника "Ельцин центра", пририсовавшего картине глаза

Суд оправдал охранника "Ельцин центра", пририсовавшего картине глаза

Решением Верх-Исетского суда Екатеринбурга обвиняемый в вандализме охранник "Ельцин Центра" Александр Васильев был оправдан. Напомним, что он нарисовал шариковой ручкой глаза на картине ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской.

"Обвинение не может быть основано на предположениях, за Васильевым признать право на реабилитацию. <...> Суд в апелляционной инстанции отменяет приговор первой инстанции в связи с отсутствием состава преступления", - зачитал решение председатель суда Николай Морозов.

Он объяснил, что вандализм, в котором обвиняли Васильева, является причинением умышленного вреда. В этом смысле вина подсудимого не была доказана, как не доказано и то, что действовал Васильев из хулиганских побуждений. Суд также отменил назначенные Васильеву принудительную меру лечения и 180 часов обязательных работ и подписку о невыезде.


Адвокат Васильева Алексей Бушмаков заявлял, что надеялся на оправдательный приговор своего подзащитного. На итоговое заседание по апелляции ни он, ни Васильев не пришли.

В начале нынешнего года Васильев подрисовал ручкой глаза на картине "Три фигуры". По факту инцидента возбудили дело о вандализме. Страховщики компенсировали ущерб галерее. Фигурант объяснил, что на это его подстрекали подростки, по его мнению, в галерее вообще были выставлены детские рисунки. Жена охранника рассказала, что во время участия в вооруженных конфликтах его контузило, потому Васильев не всегда воспринимает реальность адекватно.

Журналистка Ксения Собчак выступила с критикой в адрес директора Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой за то, что та не соглашается подписывать мировое соглашение с Васильевым.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Нелегко работать с баранами
Нелегко работать с баранами
В квартире известного российского блогера прошли обыски
В квартире известного российского блогера прошли обыски
Страна ЕС затормозила процесс признания уклонения от санкций преступлением
Страна ЕС затормозила процесс признания уклонения от санкций
Новая вакцина может продлить жизнь пациентам с глиобластомой
Новая вакцина может продлить жизнь пациентам с глиобластомой
Суд оправдал охранника "Ельцин центра", пририсовавшего картине глаза
Суд оправдал охранника "Ельцин центра", пририсовавшего
28-летний хип-хоп исполнитель B. Smyth умер из-за легочного фиброза
28-летний хип-хоп исполнитель B. Smyth умер из-за легочного фиброза
Восемь бьюти-секретов арабских принцесс, чтобы выглядеть безупречно
Восемь бьюти-секретов арабских принцесс, чтобы выглядеть безупречно
The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me называют лучшей частью серии, но оценки на уровне прошлых частей
The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me называют лучшей частью
Власти пообещали оплатить похороны погибшей при пожаре в Стерлитамаке семьи
Власти пообещали оплатить похороны погибшей при пожаре в Стерлитамаке
Пять способов способов призвать поколения предков на помощь в сложной ситуации
Пять способов способов призвать поколения предков на помощь в сложной
В Астраханской области введена новая мера поддержки многодетных семей
В Астраханской области введена новая мера поддержки многодетных семей
В ФАО назвали разблокировку российского зерна способом купировать голод
В ФАО назвали разблокировку российского зерна способом купировать

Топ на сегодня

Перспективы российской экономики в 2023 году оценили
Перспективы российской экономики в 2023 году оценили
В российском регионе на свалке нашли тело младенца
В российском регионе на свалке нашли тело младенца
Россияне признались в раздражении из-за неграмотности в переписках
Россияне признались в раздражении из-за неграмотности в переписках
Эксперты высоко оценили политику Собянина в условиях СВО и новой экономической реальности
Эксперты высоко оценили политику Собянина в условиях СВО и новой
В СПЧ заявили о недоверии к вердикту суда по MH17
В СПЧ заявили о недоверии к вердикту суда по MH17

Еще по теме

Суд оправдал испортившего картину ученицы Малевича охранника
Защита обжалует приговор испортившему картину охраннику Ельцин Центра
В Ельцин Центре отреагировали на приговор испортившему картину охраннику
Колмогоров освобожден в здании суда