. Суд оправдал охранника "Ельцин центра", пририсовавшего картине глаза

Вадим Карасев

Решением Верх-Исетского суда Екатеринбурга обвиняемый в вандализме охранник "Ельцин Центра" Александр Васильев был оправдан. Напомним, что он нарисовал шариковой ручкой глаза на картине ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской.

"Обвинение не может быть основано на предположениях, за Васильевым признать право на реабилитацию. <...> Суд в апелляционной инстанции отменяет приговор первой инстанции в связи с отсутствием состава преступления", - зачитал решение председатель суда Николай Морозов.

Он объяснил, что вандализм, в котором обвиняли Васильева, является причинением умышленного вреда. В этом смысле вина подсудимого не была доказана, как не доказано и то, что действовал Васильев из хулиганских побуждений. Суд также отменил назначенные Васильеву принудительную меру лечения и 180 часов обязательных работ и подписку о невыезде.

Адвокат Васильева Алексей Бушмаков заявлял, что надеялся на оправдательный приговор своего подзащитного. На итоговое заседание по апелляции ни он, ни Васильев не пришли.

В начале нынешнего года Васильев подрисовал ручкой глаза на картине "Три фигуры". По факту инцидента возбудили дело о вандализме. Страховщики компенсировали ущерб галерее. Фигурант объяснил, что на это его подстрекали подростки, по его мнению, в галерее вообще были выставлены детские рисунки. Жена охранника рассказала, что во время участия в вооруженных конфликтах его контузило, потому Васильев не всегда воспринимает реальность адекватно.

Журналистка Ксения Собчак выступила с критикой в адрес директора Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой за то, что та не соглашается подписывать мировое соглашение с Васильевым.