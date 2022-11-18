Суд оправдал охранника "Ельцин центра", пририсовавшего картине глаза
Решением Верх-Исетского суда Екатеринбурга обвиняемый в вандализме охранник "Ельцин Центра" Александр Васильев был оправдан. Напомним, что он нарисовал шариковой ручкой глаза на картине ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской.
Он объяснил, что вандализм, в котором обвиняли Васильева, является причинением умышленного вреда. В этом смысле вина подсудимого не была доказана, как не доказано и то, что действовал Васильев из хулиганских побуждений. Суд также отменил назначенные Васильеву принудительную меру лечения и 180 часов обязательных работ и подписку о невыезде.
Адвокат Васильева Алексей Бушмаков заявлял, что надеялся на оправдательный приговор своего подзащитного. На итоговое заседание по апелляции ни он, ни Васильев не пришли.
В начале нынешнего года Васильев подрисовал ручкой глаза на картине "Три фигуры". По факту инцидента возбудили дело о вандализме. Страховщики компенсировали ущерб галерее. Фигурант объяснил, что на это его подстрекали подростки, по его мнению, в галерее вообще были выставлены детские рисунки. Жена охранника рассказала, что во время участия в вооруженных конфликтах его контузило, потому Васильев не всегда воспринимает реальность адекватно.
Журналистка Ксения Собчак выступила с критикой в адрес директора Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой за то, что та не соглашается подписывать мировое соглашение с Васильевым.