. Сын Яны Поплавской собрался идти на фронт

Сын актрисы Яны Поплавской, Клим призвал мужчин готовиться к войне. 37-летний Клим сейчас проходит боевую подготовку и призывает всех следовать его примеру. Знаменитая советская и российская актриса Яна Поплавская 17 ноября сообщила о том, что ее 37-летний сын Клим мобилизовался и в настоящее время проходит спецподготовку. «Старший сын! Клим Поплавский. Гудермес. Проходит специальную военную подготовку в Российском университете спецназа», — написала Яна в своем Telegram-канале.Она опубликовала видео, на котором актер и режиссер Поплавский запечатлен в военной форме и держит в руках автомат. На видео Клим призвал всех мужчин, которые способны воевать, не ждать, когда беда придет в их дома, в дома брата или соседа, а уже сейчас начинать готовиться и ехать на фронт. По словам мужчины, сейчас существует много специальных курсов, где готовят к участию в боевых действиях. «Не ждите, потом будет поздно! За нами правда, с нами Бог!» — говорит Поплавский.