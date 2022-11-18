. The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me называют лучшей частью серии, но оценки на уровне прошлых частей
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The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me называют лучшей частью серии, но оценки на уровне прошлых частей

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me называют лучшей частью серии, но оценки на уровне прошлых частей


Уже 4 года подряд осенью студия Supermassive выпускает новые части серии интерактивных триллеров The Dark Pictures Anthology. В этом году, уже сегодня, выходит новая часть — The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me, которая расскажет историю съемочной группы, оказавшейся в логове маньяка. Новая часть серии завершает первый сезон, уже известно о первой части второго сезона.

Журналисты сегодня опубликовали свои оценки игры The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me, которые находятся на уровне прошлых частей. В целом, у игр серии The Dark Pictures Anthology оценки на Opencritic варьируются от 71 до 74 баллов. У The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me сейчас именно 74 балла на основе 34 рецензий. Некоторые из оценок игровых изданий:



IGN — 5 / 10



Hobby Consolas — 80 / 100



IGN Spain — 8 / 10



IGN Italy — 7.5 / 10



VG247 — 3 / 5



God is a Geek — 8.5 / 10



Game Rant — 4 / 5

В своих рецензиях журналисты отмечают, что в The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me есть геймплейные нововведения, которые пошли серии на пользу. Например, теперь у героев появилась система инвентаря, где можно хранить различные предметы. Сама игра все еще остается максимально прямолинейной, но уже заметно, что разработчики стремятся дать некие бонусы игрокам, которые исследуют мир, в данном случае отлично спроектированный особняк. Что касается сюжета, его здесь называют одним из лучших в серии.


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Журналисты сходятся во мнении, что второй сезон серии The Dark Pictures Anthology должен дать еще больше изменений и вывести интерактивные проекты Supermassive Games на новый уровень.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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