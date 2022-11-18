. Тимофеева рассказала о проблемах, возникающих у участников СВО с банками

Депутаты и правозащитники продолжают получать сообщения о нарушении прав участников спецоперации, в том числе о проблемах в их взаимодействии с банками, сотрудники которых недобросовестно выполняют свои обязанности. Об этом сообщила председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева («Единая Россия»).

Политик вместе с сотрудниками Главной военной прокуратуры и Генштаба Вооруженных сил приняла участие в работе Всероссийского Координационного совета уполномоченных по правам человека. В рамках мероприятия участники обсудили вопрос соблюдения прав граждан в условиях проведения СВО и завершившийся на данный момент частичной мобилизации.

Тимофеева назвала контакты военнослужащих с кредитными организациями наиболее проблемным вопросом на текущий момент. «Несмотря на принятие закона о кредитных каникулах и списании долгов, банки затягивают с ответами. Заявителям сообщается, что срок рассмотрения их заявления — полгода. Приходится вмешиваться, решать «в ручном режиме», — передает слова депутата пресс-служба возглавляемого ей комитета.

Вместе с тем она указала, что на ее рассмотрении находится всего около ста обращений по различным затруднениям, с которыми сталкиваются солдаты и их семьи. «Есть отказы в президентских, страховых, региональных выплатах, задержки денежного довольствия. В основном из-за ошибок в оформлении документов и плохой информированности. Есть жалобы на работу военно-врачебных комиссий. Помогаем уточнять диагноз, разъясняем права военнослужащих», — поделилась Тимофеева.

Политик подчеркнула, что в подобных вопросах депутаты и правозащитники должны работать на опережение, не ожидая новых жалоб. При этом, по ее словам, именно в результате такого подхода и рождаются новые законодательные инициативы, позволяющие нормализовать обстановку и решить проблемы граждан.

Как передавала «Парламентская газета», 7 октября стало известно, что Президент РФ Владимир Путин подписал закон о предоставлении кредитных каникул всем участникам спецоперации. Согласно норме, в срок до 31 декабря 2023 года военнослужащие и члены их семей, могут обратиться в банк за получением поддержки, которая будет подразумевать приостановку платежей по их займам на весь льготный период.

В то же время первый замминистра труда Ольга Баталина тогда пояснила, что льгота не предоставляется в автоматическом режиме и требует подачи соответствующей заявки, которую в банке должны рассмотреть в десятидневный срок. Если в течение 15 дней сотрудники не сообщили заявителю о принятом решении, то каникулы вводятся с даты обращения должника.