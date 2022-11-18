. Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint обновили до новых консолей, лучшая версия на Playstation 5

Вадим Карасев





Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint получила сегодня обновление до консолей нового поколения — Xbox Series X | S и Playstation 5. Игроки, которые обладают версиями игры для Xbox One и Playstation 4, могут бесплатно обновиться в рамках платформы до оптимизированных версий.

Что касается технических деталей обновления Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint до новых приставок, разработчики сообщили, что проект предлагает:

На Xbox Series X режим качества в 4K при 30 FPS, с динамическим разрешением. И режим производительности — 1080p при 60 FPS.На Playstation 5 режим качества в 4K при 30 FPS. И режим производительности — 1080p при 60 FPS.На Xbox Series S игроков ждет только один режим: 1440p при 30 FPS.





Стоит сказать, что еще в апреле разработчики Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint объявили, что прекращают поддержку игры.