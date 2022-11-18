. В Астраханской области введена новая мера поддержки многодетных семей

Депутаты Думы Астраханской области приняли законопроект, согласно которому у многодетных семей появляется возможность компенсировать часть затрат на обучение детей в средних специальных учебных заведениях. Такая мера поддержки в регионе вводится впервые по инициативе главы региона Игоря Бабушкина, который выступил автором законопроекта.

Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов пояснил: «Денежная компенсация для студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования по очной форме в образовательных организациях Астраханской области будет рассчитываться за весь учебный год в размере фактических затрат, произведенных на оплату образовательных услуг, но не более 15 000 рублей».

Согласно закону, мера поддержки начнет действовать с 2023 года. Мониторинг показал, что сейчас средняя стоимость обучения в профессиональных колледжах Астраханской области составляет 59 140 рублей в год. По расчетам авторов, предоставляемая льгота поможет стимулировать молодежь к получению среднего специального образования, воспользоваться ею смогут 1287 студентов — выходцев из многодетных семей. Таким образом, в бюджете на 2023 год на новую выплату планируется предусмотреть 19,3 миллиона рублей.