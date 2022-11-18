. В ФАО назвали разблокировку российского зерна способом купировать голод

Вадим Карасев

В ФАО заявили, что поставки российского зерна помогут купировать вспышки голода

Директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) для связи с РФ Олег Кобяков назвал разблокировку бесплатного российского зерна способом купировать вспышки голода. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Кобякова, данное решение окажет значительную поддержку гуманитарным организациям, которые направляют продовольственную помощь странам, столкнувшимся с конфликтами, засухой, последствиями пандемии или неурожая. «Такая точечная инъекция, которая позволит, если она дойдет до потребителей, купировать вспышки голода в пострадавших странах, — это прежде всего страны Африканского Рога, Афганистан, Йемен, ряд государств в Африке южнее Сахары», — заявил он.

Ранее Кобяков отметил, что предложение России по бесплатной передаче нуждающимся государствам 500 тысяч тонн зерна услышано, в том числе в ООН. Он добавил, что российская часть стамбульских договоренностей не выполняется надлежащим образом.

Зерновая сделка была подписана 22 июля в Стамбуле Россией, Украиной, Турцией и ООН. Соглашение предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из портов Одессы, Южного и Черноморска. Действие текущего договора завершается 19 ноября.