. В Херсонской области в точку сбора для эвакуации попал снаряд
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В Херсонской области в точку сбора для эвакуации попал снаряд

В Херсонской области в точку сбора для эвакуации попал снарядВ результате обстрела ВСУ Херсонской области в точку сбора для эвакуации попал снарядСюжетНаселение России:

В результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Алешки в Херсонской области в точку сбора для эвакуации попал снаряд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городскую администрацию.

«Это правда, сегодня был прилет, где точка сбора для эвакуации, а также много частных домов», — сказал собеседник агентства, уточнив, что украинские силовики вели обстрел из минометов.

11 ноября ВСУ попытались сорвать перевозку мирного населения из Херсона на левый берег Днепра. Об этом в пятницу, 11 ноября, журналистам сообщили в Минобороны России. «Противник в течение ночи попытался сорвать перевозку мирного населения и переброску войск на левый берег Днепра. По переправам через реку Днепр в течение ночи ВСУ нанесли пять ударов реактивными снарядами американской системы залпового огня HIMARS», — говорится в сообщении министерства.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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