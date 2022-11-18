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В Китае резко высказались в адрес НАТО

В Китае резко высказались в адрес НАТОChina Daily: США сделали из «безмозглого» НАТО «кровожадного зомби»

Белый дом превратил «безмозглое» НАТО в «кровожадного зомби», которым легко управлять. Такое мнение выразило китайское издание China Daily.

По мнению автора материала, Североатлантический альянс является пережитком холодной войны, который давно должен быть похоронен. Однако, говорится в публикации, администрация президента США Джо Байдена проявила успехи в некромантии. «Белый дом превратил альянс с общепризнанным мертвым мозгом в кровожадного зомби, который, хотя и остается безмозглым, легко поддается манипуляциям, если показать ему виртуальную реальность, в которой холодная война никогда не заканчивалась», — сказано в статье.

Издание также указало, что расширение НАТО на восток послужило причиной конфликта на Украине, поскольку альянс полностью пренебрегал законными опасениями России в отношении безопасности, тем самым загоняя страну в угол. Теперь же, пишет China Daily, члены НАТО, оставшиеся недовольными созданным ими в Европе хаосом, устремили свои взоры на Юго-Восточную Азию.

Ранее заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич уличил альянс в нежелании завершить кризис на Украине дипломатическим путем. Он отметил, что в Евросоюзе (ЕС) возникает все больше здравых мыслей относительно высокой цены «оголтелой русофобии» для Европы.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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