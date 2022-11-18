. В Конгрессе США Украину сравнили с 51-м штатом

Вадим Карасев

Член Конгресса США Грин с иронией сравнила Украину с 51-м штатом

Член палаты представителей Конгресса США от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин сравнила Украину с 51-м штатом. Ее слова в эфире телеканала C-SPAN передает РИА Новости.

Грин напомнила, что Вашингтон финансирует украинский бюджет, а сумма поддержки составляет 11,8 миллиарда долларов. «Вопрос заключается в следующем: Украина что, теперь 51-й штат США? И какую должность занимает Зеленский в нашем правительстве?» — поинтересовалась она, назвав ситуацию возмутительной и заявив, что американцы «заслуживают ответов».

Ранее Марджори Тейлор Грин, оценивая стремление президента США Джо Байдена выделить новый транш финансовой помощи Украине, назвала его хорошим заместителем Зеленского. Она обратила внимание, что Байден хочет передать Киеву 37,7 миллиарда долларов, закрывая при этом глаза на проблемы с границами США.