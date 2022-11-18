. В квартире известного российского блогера прошли обыски
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В квартире известного российского блогера прошли обыски

В квартире известного российского блогера прошли обыскиБлогер Андрей Рудой сообщил, что правоохранители пришли с обысками в его квартиру

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в квартиру российского YouTube-блогера Андрея Рудого, более известного как «Вестник бури». Об этом блогер сообщил в своем Telegram-канале.

«Срочно. У меня дома в Дзержинске обыск», — написал Рудой.

По его словам, следственные действия связаны с публикацией пацифистского поста в социальной сети «ВКонтакте».

Позже блогер написал, что обыск завершен. «Дома практически не оказалось техники (кроме тормозного ноутбука, одолженного у тестя, — его даже не стали изымать. В остальном ловить в помещении было нечего и некого», — сообщил он.

Самого Рудого в момент обысков дома не было. В настоящее время он находится за границей.

Андрей Рудой — российский блогер, автор YouTube-канала «Вестник бури» и одноименного сайта, который позиционируется как «журнал тотальной социалистической пропаганды». В своих публикациях блогер продвигает просоветские и социалистические идеи и освещает актуальную новостную повестку с левых позиций.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Нелегко работать с баранами
Нелегко работать с баранами
В квартире известного российского блогера прошли обыски
В квартире известного российского блогера прошли обыски
Страна ЕС затормозила процесс признания уклонения от санкций преступлением
Страна ЕС затормозила процесс признания уклонения от санкций
Новая вакцина может продлить жизнь пациентам с глиобластомой
Новая вакцина может продлить жизнь пациентам с глиобластомой
Суд оправдал охранника "Ельцин центра", пририсовавшего картине глаза
Суд оправдал охранника "Ельцин центра", пририсовавшего
28-летний хип-хоп исполнитель B. Smyth умер из-за легочного фиброза
28-летний хип-хоп исполнитель B. Smyth умер из-за легочного фиброза
Восемь бьюти-секретов арабских принцесс, чтобы выглядеть безупречно
Восемь бьюти-секретов арабских принцесс, чтобы выглядеть безупречно
The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me называют лучшей частью серии, но оценки на уровне прошлых частей
The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me называют лучшей частью
Власти пообещали оплатить похороны погибшей при пожаре в Стерлитамаке семьи
Власти пообещали оплатить похороны погибшей при пожаре в Стерлитамаке
Пять способов способов призвать поколения предков на помощь в сложной ситуации
Пять способов способов призвать поколения предков на помощь в сложной
В Астраханской области введена новая мера поддержки многодетных семей
В Астраханской области введена новая мера поддержки многодетных семей
В ФАО назвали разблокировку российского зерна способом купировать голод
В ФАО назвали разблокировку российского зерна способом купировать

Топ на сегодня

Перспективы российской экономики в 2023 году оценили
Перспективы российской экономики в 2023 году оценили
В российском регионе на свалке нашли тело младенца
В российском регионе на свалке нашли тело младенца
Россияне признались в раздражении из-за неграмотности в переписках
Россияне признались в раздражении из-за неграмотности в переписках
Эксперты высоко оценили политику Собянина в условиях СВО и новой экономической реальности
Эксперты высоко оценили политику Собянина в условиях СВО и новой
В СПЧ заявили о недоверии к вердикту суда по MH17
В СПЧ заявили о недоверии к вердикту суда по MH17

Еще по теме

YouTube заморозил канал Артемия Лебедева
Стали известны подробности нападения на блогера-гея в Москве
Популярный блогер прокомментировал сообщения о своем отъезде из России
На урбан-блогера МШ завели уголовное дело