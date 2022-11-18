. В квартире известного российского блогера прошли обыски

Вадим Карасев

Блогер Андрей Рудой сообщил, что правоохранители пришли с обысками в его квартиру

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в квартиру российского YouTube-блогера Андрея Рудого, более известного как «Вестник бури». Об этом блогер сообщил в своем Telegram-канале.

«Срочно. У меня дома в Дзержинске обыск», — написал Рудой.

По его словам, следственные действия связаны с публикацией пацифистского поста в социальной сети «ВКонтакте».

Позже блогер написал, что обыск завершен. «Дома практически не оказалось техники (кроме тормозного ноутбука, одолженного у тестя, — его даже не стали изымать. В остальном ловить в помещении было нечего и некого», — сообщил он.

Самого Рудого в момент обысков дома не было. В настоящее время он находится за границей.

Андрей Рудой — российский блогер, автор YouTube-канала «Вестник бури» и одноименного сайта, который позиционируется как «журнал тотальной социалистической пропаганды». В своих публикациях блогер продвигает просоветские и социалистические идеи и освещает актуальную новостную повестку с левых позиций.