. В МАГАТЭ Россию призвали покинуть Запорожскую АЭС

Вадим Карасев

Совет управляющих МАГАТЭ призвал Россию покинуть Запорожскую АЭС

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) призвал Россию покинуть Запорожскую АЭС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на AFP.

Как сообщили дипломатические источники, соответствующая резолюция была представлена Канадой и Финляндией. Проект одобрили 24 из 35 стран, которые входят в совет управляющих. При этом против проголосовали Россия и Китай.

Ранее гендиректор агентства Рафаэль Гросси выразил опасения, что ситуация на Запорожской АЭС выйдет из-под контроля из-за продолжающихся обстрелов и регулярных перебоев с внешним питанием.

ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром, это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Она находится под охраной российских военных с марта 2022 года. Станцию регулярно обстреливают.